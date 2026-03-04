Елена Рыбакина стартовала в Индиан-Уэллсе с нервного, но важного триум­фа. В трехсетовом триллере против американки Хэйли Баптист (7:6, 2:6, 6:2) наша спортсменка проявила чемпионскую выдержку. Теперь она встретится с украинкой Мартой Костюк. Матч обещает быть принципиальным. В парном разряде не знает преград Анна Данилина. Вместе с сербкой Крунич они буквально смели с корта украинско-американскую пару Людмила Киченок⁄Дезире Кравчик (6:4, 6:1) и уверенно шагнули в четвертьфинал.

Ложкой дегтя стал вылет Александ­ра Бублика. Первая ракетка страны неожиданно уступил австралийцу Хидзиката – 7:6, 6:7, 3:6. Мастерство казахстанца в этот раз сенсационно разбилось об упорство соперника из второй сотни рейтинга.