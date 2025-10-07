Мюзикл повествует о детстве и юности народной артистки СССР, народной артистки Республики Казахстан

Фото: НОК

Государственный театр ASTANA MUSICAL приглашает зрителей на мюзикл «Роза Багланова», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Мюзикл повествует о детстве и юности народной артистки СССР, народной артистки Республики Казахстан Розы Баглановой, ее непростой судьбе в военные годы и других решающих этапах жизни легендарной певицы, повлиявших на становление ее творчества.

Спектакль, удостоенный двух престижных наград на 17-м Международном фестивале мюзикла в южнокорейском городе Тэгу, возвращается на сцену, чтобы вновь рассказать историю легендарной певицы, имя которой стало символом силы, таланта и преданности Родине.

Дата и время проведения: 9 октября, 19:00.

Место проведения: ГАКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой (Мәңгілік ел, 10/1)