На разработчиков Ashyq подали в суд

В Нур-Султане в суд подали на разработчиков приложения Ashyq. Об этом сообщили в столичном суде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Дело по административному иску о признании незаконными действий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по включению программного обеспечения «Платформа Ashyq» в перечень объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства находится в производстве специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана», – говорится в сообщении пресс-службы суда Нур-Султана.