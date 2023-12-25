Смертельное ДТП в Алматы: Арестован мужчина, ударивший водителя автобуса
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Суд санкционировал содержание под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на 2 месяца, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В отношении него зарегистрировано уголовное дело по уголовным статьям "Хулиганство" и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Ранее сообщалось, что ему грозит длительный срок заключения, предположительно до 8 лет. Видео нападения на водителя автобуса, въехавшего в толпу людей в Алматы, можно посмотреть здесь.