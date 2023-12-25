Смертельное ДТП в Алматы: Арестован мужчина, ударивший водителя автобуса

Суд санкционировал содержание под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на 2 месяца, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что 22 декабря в Алматы пассажир автобуса в ходе конфликта ударил женщину-водителя. Она потеряла сознание и управление над транспортом. В результате автобус попал в ДТП, наехав на толпу людей и зацепив автомобили. Погибли 3 человека и еще четыре - получили травмы. Злоумышленник был водворен в ИВС.

В отношении него зарегистрировано уголовное дело по уголовным статьям "Хулиганство" и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что ему грозит длительный срок заключения, предположительно до 8 лет. Видео нападения на водителя автобуса, въехавшего в толпу людей в Алматы, можно посмотреть здесь.