Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В начале периода на большей части РК благодаря Западному антициклону сохраниться погода без осадков. Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Казгидромет"

"30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы будут туманы", - говорится в сообщении.

На западе температурный фон ожидается в пределах 20-31 тепла, на юго-западе 27-35 тепла, ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе РК от 23-33 тепла до 15-23 тепла, в северных областях от сильной жары 30-35 градусов до 15-23 тепла, в центре страны от сильной жары 30-37 градусов до 18-27 тепла, на востоке Казахстана от 22-32 до 17-28 тепла, в южных областях от сильной жары 30-41 градус до 26-35 тепла, на юго-востоке страны сохранится сильная жара 33-38 градусов, в горных районах 23-28 тепла.