На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергостанций

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

Всё больше предпринимателей и частных потребителей устанавливают собственные солнечные станции, обеспечивают себя электроэнергией и продают её излишки в сеть

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На юге Казахстана стремительно растёт частная солнечная генерация: количество владельцев солнечных станций увеличилось в 3,5 раза, объём выплат — свыше 200 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным министерства, эта модель микрогенерации — ранее нишевая — становится значимым сегментом новой энергетической системы страны. Распределённая энергетика — один из ключевых элементов модернизации энергосистемы.

В отличие от традиционной модели, где основная нагрузка ложится на крупные электростанции, новая структура опирается на тысячи небольших источников генерации. Такой подход делает энергобаланс более гибким, снижает риски перегрузок в жаркие месяцы, повышает устойчивость инфраструктуры и улучшает качество электроэнергии.

На юге страны рост особенно заметен. По данным группы компаний «Казахстанские коммунальные системы» и дочерней организации «Оңтүстік Жарық Транзит», обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии в Туркестанской области и Шымкенте, в 2025 году произошёл существенный структурный сдвиг.

Основные показатели развития микрогенерации:

- количество нетто-потребителей увеличилось с 22 в январе до 78 в ноябре — рост более чем в 3,5 раза;

- установленная мощность частных СЭС выросла с 2 750 кВт до 7 602 кВт;

- объём солнечной энергии, поступившей в сеть, превысил 3,5 млн кВт·ч за январь–октябрь 2025 года (в 2024 году — 910 727 кВт·ч).

Солнечные станции становятся значимым фактором энергобезопасности, снижают нагрузку на сеть в пиковые часы и повышают её устойчивость. Финансовые результаты подтверждают эффективность модели. С момента подключения первых нетто-потребителей в сети «Оңтүстік Жарық Транзит» им выплачено свыше 200 млн тенге, из которых около 120 млн тенге — за первые 10 месяцев 2025 года. Для бизнеса — прямой доход и возможность быстрее окупать инвестиции в солнечные установки снижать операционные расходы и повышать энергоэффективность объектов.

При текущих темпах развития к 2026 году количество нетто-потребителей в сетях «Оңтүстік Жарық Транзит» может превысить 100, а суммарная установленная мощность солнечных станций приблизится к 10 МВт. Это обеспечит свыше 5 млн кВт·ч чистой энергии в год — сопоставимо с работой самостоятельного энергообъекта.

#солнце #энергетика #ВИЭ #энергостанции

