На юге жара, на севере - дожди
544
"Казгидромет" дал прогноз погоды на ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz
Холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до 35-41 градусов тепла.
"А вот северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием холодных воздушных масс – пройдут дожди с грозами, в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града", - говорится в сообщении.