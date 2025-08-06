Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Холодные вторжения дали недолгую передышку от жары жителям южных регионов. Но уже с 8 августа на юг Казахстана снова начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что в свою очередь обусловит повышение температуры воздуха в дневные часы до 35-41 градусов тепла.