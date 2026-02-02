Сегодня в Центральном офисе Демократической партии «Ак жол» состоялось совместное заседание президиума Нацсовета и парламентской фракции партии, с участием депутатов маслихатов всех уровней от Демпартии «Ак жол». В преддверии назначенного на среду пленума Национального совета Демпартии, участники обсудили проект новой Конституции и выработали общую позицию, которая будет предложена Пленуму, передает Kazpravda.kz

Фото: akzhol.kz

«Рассказал однопартийцам о своём участии в составе рабочей группы по парламентской реформе, о результатах Курултая в Кызылорде, а также о нашей с Данией Еспаевой, как представителей Демпартии «Ак жол», работе в составе Конституционной комиссии», - написал Азат Перуашев в своем телеграмм канале.

Как известно, только по парламентской реформе по каналам e-Gov и e-Otinish, гражданами и общественными объединениями было направлено более 600 предложений, ещё более 1600 предложений было направлено по конституционной реформе в рабочую группу по Парламентской реформе при госсоветнике Е. Карине. Наша Демократическая партия «Ак жол» направила в рабочую группу более 50 предложений. С момента начала работы Конституционной комиссии также поступило более 2000 обращений от граждан и организаций со всей страны.

«Поэтому утверждения, будто проект Конституции был подготовлен «за неделю» необоснованны, вынесенный на обсуждение документ является результатом коллективного труда сотен членов рабочих групп и тысяч наших сограждан. Пригласил участников заседания высказать свое мнение о проекте», - написал он.

В обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Казыбек Иса, Серик Ерубаев, Олжас Нуралдинов, также в режиме онлайн выступили депутаты-акжоловцы с мест: Сергей Горяной — депутат маслихата Алматинской области, Евгений Кинцель — депутат маслихата Северо-Казахстанской области, депутаты Жамбылского областного маслихата - председатель филиала Демпартии «Ак жол» Муханбеталы Шалхарбеков и Руслан Мыркалыков, заместитель председателя филиала Демпартии «Ак жол» по г.Алматы, предприниматель Асхат Кабашев, а также предприниматель, председатель филиала партии «Ак жол» по области Улытау Алибек Исин.

Обсуждение получилось заинтересованным, прозвучала поддержка проекту в целом, и ряду концептуальных решений новой Конституции в особенности (о переходе к однопалатному Парламенту, партийным спискам, преемственности национальной государственности и т.д). Так, Казыбек Иса в своём выступлении отметил, что в Новой Конституции особое внимание уделяется национальным интересам и ценностям, включая такие положения, как защита суверенитета, унитарность и неделимость территории, светский характер государства и даже новое определение семьи и брака. Он подчеркнул важность закрепления Халык Кенес как высшего консультативного органа, а также института вице-президента как элемента, обеспечивающего стабильность политической системы.

Все выступающие отмечали, что предложения об однопалатном парламенте, выборах по партийным спискам и национальном характере государственности на протяжении многих лет декларировались и отстаивались Демократической партией «Ак жол». Поэтому данные решения в проекте Конституции мы, безусловно, разделяем, в том числе исходя из собственных приоритетов.

Вместе с тем были высказаны и отдельные замечания. Например, Евгений Кинцель обратил внимание на норму о том, что человек не может быть наказан дважды за одно и то же нарушение. Он отметил, что нарушение может совершаться не только физическим лицом, но и юридическими лицами. Этот момент прежде всего касается предпринимателей, которые являются опорой Демократической партии «Ак жол». В этой связи он предложил говорить в данной норме не о человеке, а о лицах, включая как физические, так и юридические лица. Шынгыс Риаханов считает необходимым включить в Конституцию принципы инвестиционной привлекательности и улучшения бизнес-климата, и т.д. Я сообщил, что это и другие предложения редакционного характер будут направлены в секретариат Конституционной комиссии.

«Подводя итоги дискуссии, я остановился на некоторых важных деталях», - написал Перуашев.

В частности, на том, что преамбула Новой Конституции задаёт верный отсчёт нашей государственности, основываясь на принципе исторической преемственности. Напомнил о том, что ранее предпринимались попытки начать отсчёт истории независимости Казахстана лишь с 1991 года. Так, в 2016 г. Минобразования предлагало исключить из предмета «История Казахстана» предыдущие исторические периоды. Тогда фракция «Ак жол», в лице депутата Берика Дюсембинова, выступила против такого подхода, подчеркнув, что наша государственность имеет тысячелетние корни, включая период Золотой Орды и Казахского ханства. В итоге та инициатива была отклонена. Поэтому крайне важно, что в новой Конституции принцип исторической преемственности нашей государственности закреплён как один из основополагающих.

«Отдельное внимание было уделено названию Парламента. Напомнил, что в ходе обсуждения этого вопроса в рабочей группе по парламентской реформе только Демпартия «Ак жол» выступала за применение названия, «Құрылтай”, опираясь на традиции степной демократии Великой степи», - продолжил он.

«Также обратил внимание на дискуссию вокруг нормы о свободе слова, где наша коллега по Мажилису (правда, от другой партии) Снежанна Имашева предложила закрепить требование, что свобода слова не должна затрагивать честь и достоинство граждан. Вопреки обрушившейся на неё критике, разделяю позицию С.Имашевой, так как считаю, что даже самые острые споры и дискуссии должны опираться на аргументы, а не переходить на личности и оскорбления. Сегодня человек, имеющий смелость высказывать мнение, отличное от мнения большинства - нередко подвергается не только критике, но и прямым оскорблениям. Тем самым, вместо обсуждения вопроса по существу, подавляется сама возможность выражать иную позицию», - написал Перуашев в телеграмм канале.

Любой человек, ведущий общественную деятельность, те же журналисты, сталкивался с подобными нападками. Поэтому защита чести и достоинства людей, имеющих собственное мнение, является важнейшей частью демократии, поскольку демократия — это не только власть большинства, но и право на свободное выражение альтернативной позиции.

«Отдельно остановился на нормах, касающихся защиты персональных данных граждан. В своём выступлении в Конституционной комиссии я выступал в защиту института частной собственности, включая защиту банковской тайны. Напомнил, что в октябре 2025 г. данный вопрос в депутатском запросе поднимал наш коллега Серик Ерубаев. Считаем, что данные о банковских операциях, счетах и финансовых активах являются неотъемлемым элементом частной собственности и должны быть защищены Конституцией», - напомнил Перуашев.

Также высказался по поводу дискуссий вокруг статуса особых территорий, подчеркнув, что высказываемые в соцсетях опасения об их угрозе независимости и территориальной целостности, - являются ошибочными, либо основанными на недопонимании, либо сознательно провоцируются. Речь идёт о территориях, на которых предполагается внедрение технологических новшеств, не урегулированных действующим законодательством. В качестве примера привёл опыт МФЦА, где благодаря особому правовому режиму удалось привлечь значительное количество финтех-проектов. Напомнил, что в 2018 году мы обращались с депутатским запросом о необходимости внедрения в Казахстане оборота и регулирования криптовалют, однако тогда Национальный банк во главе с Данияром Акишевым, напротив, запретил их оборот. В результате Казахстан отстал в развитии современных финансовых технологий почти на восемь лет.

«Аналогичным образом территория Алатау заслуживает особого статуса, поскольку там планируется развитие новых технологий в сфере урбанистики, инфраструктуры и инноваций. В нашей партии уже проходила презентация беспилотных летательных систем, которые предполагается использовать в рамках этого проекта, в том числе для расширения туристического потенциала таких объектов, как Кольсай, Чарынский каньон и другие. Мы считаем, что данная норма крайне необходима, если Казахстан хочет двигаться в ногу с мировыми передовыми экономиками. По оценкам экспертов, в мире ежегодно появляется более трёх тысяч новых видов товаров и технологий, и оперативно регулировать их все в рамках общего законодательства крайне сложно. Именно поэтому нужны экспериментальные территории, позволяющие стране развиваться на одной волне с передовыми технологиями», - написал Перуашев.

При этом, норма об особых территориях подкреплена неизменностью требований о независимости и территориальной целостности Республики.

По результатам заинтересованного обсуждения, было принято решение от имени парламентской фракции и фракций депутатов Демократической партии «Ак жол» в местных маслихатах рекомендовать Национальному совету партии на предстоящем пленуме поддержать проект Новой Конституции и принять максимальное участие в её разъяснении в период подготовки к референдуму.