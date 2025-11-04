На заседании правительства подвели итоги уборочной кампании-2025

152
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Казахстан в этом году не просто собрал богатый урожай, но и достиг рекордных показателей по ряду ключевых культур

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства подведены итоги уборочной кампании нынешнего года, сообщает Kazpravda.kz

Наша страна уверенно укрепляет свои позиции на мировом продовольственном рынке.

Достижения аграрного сектора Казахстана в 2025 году являются прямым результатом системной государственной поддержки, беспрецедентного финансирования аграриев и повышения технологической дисциплины в сельском хозяйстве.

Казахстан в этом году не просто собрал богатый урожай, но и достиг рекордных показателей по ряду ключевых культур, что подтверждает правильность выбранного государством стратегического курса на поддержку села.

- Прошедший сезон еще раз продемонстрировал устойчивый рост аграрного сектора нашей страны. Строгое соблюдение агротехнических мероприятий стало главной гарантией нынешнего высокого урожая. Результаты двух лет подряд наглядно доказывают прямую зависимость урожайности от применяемых технологий, — отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

Анализ результатов: урожайность и диверсификация

2025 год отмечен рекордными показателями не только по зерновым, но и по высокорентабельным бобовым и масличным культурам, что стало ключевым результатом программы диверсификации. Эти культуры важны не только для экономики, но и для агрономии, так как улучшают севооборот и плодородие почв. С общей площади в 16 миллионов гектаров собрано 27 миллионов тонн зерна, при этом средняя урожайность составила 17 ц/га (на 5% выше, чем в 2024 году). Пшеницы намолочено 20,3 миллиона тонн, что на полмиллиона тонн больше прошлогоднего объема. Важно, что этот рост достигнут при сокращении посевной площади почти на 900 тысяч гектаров, что подтверждает эффективность внедрения агротехнологий.

Кроме того, впервые в истории урожай бобовых культур достиг 1 миллион тонн. Сбор масличных культур установил абсолютный рекорд — 4,3 миллиона тонн (уборка еще продолжается).

Благодаря переходу на капельное орошение, урожайность хлопка-сырца в среднем составила 30 ц/га. Собрано 428 тысяч тонн, что на 42% больше прошлогоднего объема. Поэтому областным акиматам поручено ускорить переход на высокоэффективные технологии в этом секторе.

Государственная поддержка и финансовая стабильность

Рекордные результаты уборочной кампании достигнуты благодаря системным мерам поддержки со стороны государства, направленным на финансовое укрепление и технологическое оснащение сектора. Объем льготного кредитования на весенне-полевые работы впервые достиг 1 триллиона тенге. Кроме того, в сектор внесено 1,8 миллиона тонн минеральных удобрений, покрыв 56% от научно обоснованной потребности, а доля элитных семян выросла до 11,5%. Благодаря льготному лизингу (250 млрд тенге), темпы обновления техники достигли 6,5%, и за два года износ удалось снизить с 80% до 70%. Наконец, для обеспечения сбыта рекордного урожая и поддержания экспорта (который в прошлом сезоне вырос на 47%), срок действия программы субсидирования перевозок зерна продлен до 1 сентября 2026 года.

Планы на 2026 год: усиление технологической дисциплины

По данным министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, подготовка к новому аграрному году идет полным ходом, с акцентом на дальнейшее повышение эффективности и устойчивости. Программа раннего кредитования продолжается, и вводится револьверное кредитование. На 2026 год запланировано внесение 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений. Курс на диверсификацию неизменен: приоритет будет отдан высокорентабельным и экспортоориентированным культурам, а со следующего года контроль за выполнением этих показателей со стороны акиматов будет усилен. Анализ показал, что 12% хозяйств все еще имеют низкую урожайность (7–8 ц/га), поэтому акиматам поручено стимулировать их для достижения целей по удвоению валовой продукции сельского хозяйства до 2028 года.

Полученный урожай полностью покрывает внутренние потребности страны и укрепляет экспортный потенциал. Экспорт зерна нового урожая уже на 21% больше прошлогоднего и активно осваивает новые рынки, включая страны ЕС, Азии и Северной Африки.

#сельское хозяйство #экспорт #урожай

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Из «микро» – в сегмент МСБ
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Азарт, мастерство и гармония
О туризме и банковской деятельности
Повышая правовую грамотность населения
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Созданы все условия: Бектенов об итогах уборочной кампании
Казахстан наращивает экспорт зерна и развивает проекты по г…
Механизм кредитных линий для аграриев внедрят в Казахстане
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]