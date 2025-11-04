Казахстан в этом году не просто собрал богатый урожай, но и достиг рекордных показателей по ряду ключевых культур

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства подведены итоги уборочной кампании нынешнего года, сообщает Kazpravda.kz

Наша страна уверенно укрепляет свои позиции на мировом продовольственном рынке.

Достижения аграрного сектора Казахстана в 2025 году являются прямым результатом системной государственной поддержки, беспрецедентного финансирования аграриев и повышения технологической дисциплины в сельском хозяйстве.

Казахстан в этом году не просто собрал богатый урожай, но и достиг рекордных показателей по ряду ключевых культур, что подтверждает правильность выбранного государством стратегического курса на поддержку села.

- Прошедший сезон еще раз продемонстрировал устойчивый рост аграрного сектора нашей страны. Строгое соблюдение агротехнических мероприятий стало главной гарантией нынешнего высокого урожая. Результаты двух лет подряд наглядно доказывают прямую зависимость урожайности от применяемых технологий, — отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

Анализ результатов: урожайность и диверсификация

2025 год отмечен рекордными показателями не только по зерновым, но и по высокорентабельным бобовым и масличным культурам, что стало ключевым результатом программы диверсификации. Эти культуры важны не только для экономики, но и для агрономии, так как улучшают севооборот и плодородие почв. С общей площади в 16 миллионов гектаров собрано 27 миллионов тонн зерна, при этом средняя урожайность составила 17 ц/га (на 5% выше, чем в 2024 году). Пшеницы намолочено 20,3 миллиона тонн, что на полмиллиона тонн больше прошлогоднего объема. Важно, что этот рост достигнут при сокращении посевной площади почти на 900 тысяч гектаров, что подтверждает эффективность внедрения агротехнологий.

Кроме того, впервые в истории урожай бобовых культур достиг 1 миллион тонн. Сбор масличных культур установил абсолютный рекорд — 4,3 миллиона тонн (уборка еще продолжается).

Благодаря переходу на капельное орошение, урожайность хлопка-сырца в среднем составила 30 ц/га. Собрано 428 тысяч тонн, что на 42% больше прошлогоднего объема. Поэтому областным акиматам поручено ускорить переход на высокоэффективные технологии в этом секторе.

Государственная поддержка и финансовая стабильность

Рекордные результаты уборочной кампании достигнуты благодаря системным мерам поддержки со стороны государства, направленным на финансовое укрепление и технологическое оснащение сектора. Объем льготного кредитования на весенне-полевые работы впервые достиг 1 триллиона тенге. Кроме того, в сектор внесено 1,8 миллиона тонн минеральных удобрений, покрыв 56% от научно обоснованной потребности, а доля элитных семян выросла до 11,5%. Благодаря льготному лизингу (250 млрд тенге), темпы обновления техники достигли 6,5%, и за два года износ удалось снизить с 80% до 70%. Наконец, для обеспечения сбыта рекордного урожая и поддержания экспорта (который в прошлом сезоне вырос на 47%), срок действия программы субсидирования перевозок зерна продлен до 1 сентября 2026 года.

Планы на 2026 год: усиление технологической дисциплины

По данным министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, подготовка к новому аграрному году идет полным ходом, с акцентом на дальнейшее повышение эффективности и устойчивости. Программа раннего кредитования продолжается, и вводится револьверное кредитование. На 2026 год запланировано внесение 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений. Курс на диверсификацию неизменен: приоритет будет отдан высокорентабельным и экспортоориентированным культурам, а со следующего года контроль за выполнением этих показателей со стороны акиматов будет усилен. Анализ показал, что 12% хозяйств все еще имеют низкую урожайность (7–8 ц/га), поэтому акиматам поручено стимулировать их для достижения целей по удвоению валовой продукции сельского хозяйства до 2028 года.

Полученный урожай полностью покрывает внутренние потребности страны и укрепляет экспортный потенциал. Экспорт зерна нового урожая уже на 21% больше прошлогоднего и активно осваивает новые рынки, включая страны ЕС, Азии и Северной Африки.