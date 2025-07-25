По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в столице Египта - Каире задержан казахстанец, находившийся в международном розыске, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

После задержания он доставлен в город Шымкент сотрудниками криминальной полиции.

По информации МВД РК, в 2023 году мужчина, действуя в сговоре с другими лицами, оформлял автотранспортные средства в кредит на потерпевших, а затем перепродавал автомобили третьим лицам. В полицию с заявлениями обратились 105 человек. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: - ст. 190 ч. 4 — мошенничество в особо крупном размере; - ст. 262 ч. 1 — создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них; - ст. 217 ч. 1 — создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Следствие продолжается.