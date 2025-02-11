«Налог на Google: сколько денег поступило в казну от иностранных компаний

Министерство финансов озвучило результаты применения новых правил налогообложения иностранных интернет-компаний («налог на Google»), которые были введены в действие с 2022 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящий момент в Казахстане зарегистрирована 101 иностранная компания, в числе которых Huawei, Aliexpress, Google, Apple, Netflix и другие международные структуры.

«За три года эти компании уплатили налогов на 75 млрд тенге. За последний год – 35 млрд тенге. В конце 2024 года условную регистрацию прошли TEMU, Pinduoduo и группа компаний Alibaba», - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что налог распространяется на иностранные компании, занимающиеся электронной торговлей товарами, и оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам РК.