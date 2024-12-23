Нарколабораторию ликвидировали в Костанайской области

Задержаны два «работника-изготовителя»
Департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
Как сообщается, при изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.
В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества «мефедрон», а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в КНБ.