Нарколабораторию ликвидировали в Костанайской области

Криминал , Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Задержаны два «работника-изготовителя»

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаментом КНБ по Костанайской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Как сообщается, при изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято около 2 кг готового психотропного вещества «мефедрон», а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в КНБ.

#КНБ #нарколаборатория #синтетика

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