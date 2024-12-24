Наркотики изъяли у семейного дебошира в Астане

Теперь его будут судить еще и за хранение и распространение наркотических веществ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию города поступило сообщение о скандале, происходящем в одной из квартир на правом берегу столицы, после чего был задержан 39-летний семейный дебошир, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На вызов выехали сотрудники патрульной полиции. Правоохранители задержали 39-летнего мужчину в подъезде. В ходе личного досмотра у задержанного в кармане брюк обнаружены два свертка с порошкообразным веществом белого цвета. После этого полицейские вызвали следственно-оперативную группу, которая, проведя обыск в квартире, обнаружила в спальне еще 168 свертков. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическим средством «эфедрон».

По предварительным данным, мужчина хранил наркотики для их последующего распространения и размещения в тайниках. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по этому факту зарегистрировано уголовное дело.

Полиция напоминает о том, что за незаконное хранение и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.