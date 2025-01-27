Наркотики под видом кондитерского мака продавали в Павлодарской области

Криминал,Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Члены группы реализовывали смеси мака наркозависимым

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Павлодарской области пресекли деятельность преступной группы, которая под видом продажи кондитерского мака занималась сбытом наркотического средства, изготавливаемого из его семян и высушенной маковой соломы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Сообщается, что злоумышленники содержали пункты по продаже пищевых приправ, при этом основной целью их «бизнеса» являлась реализация смеси мака наркозависимым. По факту распространения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Также прокуратурой Железинского района совместно с полицией с привлечением кинологической службы в одном из сельских округов установлен факт хранения на территории частного дома около 2 кг марихуаны. Приговором суда виновное лицо привлечено к уголовной ответственности, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

 

#прокуратура #наркотики #Павлодарская область

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