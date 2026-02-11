Народная партия Казахстана поддержала проект новой Конституции

Конституционная реформа
3
Айман Аманжолова
корреспондент

На очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов высказался о значении проекта новой Конституции и заявил о широкой поддержке документа в регионах, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Говоря о ценностной основе документа, депутат подчеркнул закрепление принципа «Справедливый Казахстан».

«Проект новой Конституции Республики Казахстан впервые закрепляет на уровне Преамбулы и общих положений ценностную установку «Справедливый Казахстан» как фундаментальный ориентир государственного развития. Принцип Справедливого Казахстана олицетворяет социальную справедливость, приверженцем которого является Народная партия Казахстана. Справедливый Казахстан – это страна, где безусловны следования принципу «Закона и Порядка»; страна равных возможностей, гарантированных прав и свобод, где обязанности так же неотъемлемы, как и права и свободы человека», –отметил депутат.

Он также акцентировал внимание на исторической преемственности и национальных ценностях. По его словам, в Преамбуле новой Конституции существенное внимание уделено межэтническому и межконфессиональному согласию как единственно здоровой основе общественного мира и устойчивого развития. Особую поддержку, по его словам, получила норма о праве на труд.

Говоря об институциональных изменениях, Магеррамов указал на новую архитектуру государственной власти. Создание однопалатного Парламента, высшего консультативного органа Халық кеңесі, а также принципиальные новшества проекта Конституции задают новый ориентир. По словам депутата, государство теперь строится на служении гражданам, а не только на администрировании процессов.

Магеррамов заявил о широкой поддержке проекта и предложил вынести его на референдум.

«Я могу с полной уверенностью сказать о широкой поддержке подавляющим большинством казахстанцев проекта Новой Конституции и это я говорю, опираясь на работу не только Комиссии, но, и партийных филиалов Народной партии во всех регионах страны, которые проводили встречи по обсуждению проекта новой Конституции с разными общественными, социальными группами, общественными организациями и трудовыми коллективами», – заявил он.

Депутат отметил, что в Мажилисе фракция Народной партии Казахстана провела расширенное заседание с участием всех филиалов партии, экспертов, представителей научного и юридического сообщества, предпринимателей, неправительственных организаций. На заседании приняло участие порядка 100 человек и гражданами была высказана единодушная поддержка проекта новой Конституции.

«С полным основанием можно констатировать, что проект новой Конституции – это продукт единства и сплоченности народа, который, осознавая свое прошлое и понимая настоящее, принял решение о будущем новом облике Казахстана. Учитывая изложенное, мы предлагаем вынести проект новой Конституции на всенародный референдум», – заключил Магеррам Магеррамов.

#Казахстан #реформа

