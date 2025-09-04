Пункты повестки заседания изобиловали законопроектами, которые палата взяла в работу и над которыми мажилисменам предстоит трудиться ближайшее время. В пакете – конституционные поправки по выборам, проект закона о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, проект Цифрового кодекса.

В ходе заседания мажилисмены рассмотрели два ратификационных документа, и касаются они Армении, а точнее миграционных вопросов между нашими странами. Проекты законов представил глава МВД Ержан Саденов. Так, Соглашение между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции, подписанное в апреле прошлого года, предусматривает обмен сведениями о пребывающих гражданах, количестве проживающих лиц, их правовом статусе, принятых в гражданство или привлеченных к административной и уголовной ответственности.

Как подчеркнул депутат Дмитрий Колода, статистические данные показывают необходимость обмена этой информацией. Так, только с начала текущего года в Казахстан прибыло более 11,5 тысячи человек, в том числе на работу – более двух тысяч граждан Армении. Эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов нелегальной миграции.

– С начала 2025 года один граж­данин Армении и один гражданин Казахстана были обнаружены как люди, имеющие двойное гражданство, – сказал Ержан Саденов.

По его словам, в целом было выявлено 682 таких факта. Граж­дане Казахстана, имевшие гражданство США, Турции и других стран, были привлечены к ответственности и лишены гражданства Казахстана.

– Сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные лица, обладая паспортами других государств, скрывают это от государства. Это вредит принципу справедливости и равенства граждан перед законом. Необходимо ужесточить меры ответственности и обеспечить контроль за выявлением подобных фактов, – потребовал депутат Болатбек Нажметдинулы.

В свою очередь Ержан Саденов заверил, что МВД ведет работу по совершенствованию системы контроля за наличием у граждан второго гражданства. По его словам, в рамках межведомственного взаимодействия внедряются цифровые механизмы обмена данными, что позволит выявлять факты двойного гражданства более эффективно.

– МВД поддерживает усиление ответственности за сокрытие второго гражданства. Мы рассматриваем возможность законодательных поправок, которые ужесточат наказание и исключат подобные факты в будущем, – отметил министр.

Второй ратификационный документ касается поездок и порядка пребывания граждан Казах­стана и Армении в наших странах. Соглашение, с одной стороны, упрощает процедуры, с другой – ужесточает, так как вводится обязанность граждан регистрации в органах внутренних дел по истечении 30 дней нахождения в стране. Сейчас они могут находиться без отметки в полиции до 90 суток. Но соглашением предусмотрена возможность продления срока пребывания свыше 90 суток в соответствии с национальными законодательствами. По словам министра, достаточно получения разрешения на временное проживание. При этом въезжать в Армению станет проще.

– Отменяется взаимный визовый режим, что снизит расходы граждан при взаимном посещении стран. Казахстанцы смогут въезжать по обычному удостоверению личности вместо паспорта. Сегодня казахстанцы по удостоверению личности свободно въезжают в Россию и Кыргызстан. Эта мера упрощает порядок въезда и пребывания, а также уменьшает затраты на оформление паспортов, – сказал глава МВД.

На заседании мажилисмены также приняли в свои ряды нового депутата от партии «Ақ жол». Как сообщил Ерлан Кошанов, решением демократической партии «Ақ жол» полномочия экс-депутата Нуржана Бейсенбаева прекращены, на его место прибыл его коллега по партии Олжас Нуралдинов, который в этот день принял присягу служить стране и добросовестно выполнять возложенные высокие обязанности депутата.

В заключение пленарного заседания мажилисмены направили 12 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономическим темам. Так, депутат Екатерина Смышляева подняла вопрос качества управления жильем в стране. Она опасается, что в скором времени управлять жильем будет просто некому.

– Летом депутаты нашей фракции «Amanat» встречались с жителями многоэтажек во всех регионах. Один из волнующих воп­росов – аттестация профессио­нальных управляю­щих. Требование о наличии у управляющего документа, подтверждающего его квалификацию, были приняты еще в 2020 году. За пять лет благодаря инициативам профессионального сообщества была создана система подготовки кадров, подготовлены и утверждены учебные программы. Открыто 25 организаций, обучение ведется в 10 областях и трех городах. При этом люди учатся, но не аттестуются, поскольку выдавать сертификаты учебные центры не могут, – констатировала депутат Смышляева.

Дело в том, что выдавать сертификаты могут только аккредитованные независимые центры признания, но таких в стране... нет. Таким образом, уполномоченный орган в лице Министерства промышленности и строительства так и не создал работающую систему независимой оценки знаний. И быстро исправить ситуацию не получится.

– Аккредитация независимого центра стоит миллионы, желаю­щих немного. Нашелся один столичный центр без опыта работы в отрасли, почти получил документы. Ключевое слово – «почти». Филиалов нет, цена тес­та – до 100 тысяч за специалиста. Для многих неподъемно, а при монополии дешевле не станет. А те специалисты, что оплатят экзамен, вероятнее всего, включат это в стоимость услуг для жильцов. Выходит, хотели получить хаус-мастеров – можем получить хаос, – констатировала депутат.

Требования есть, возможности их выполнить нет. Как и нет пути назад: управлять жильем должны квалифицированные люди. Речь идет об инженерных сетях, безопасности, правовых и экономических аспектах работы с жилым фондом.

– В связи с вышеизложенным считаем необходимым обеспечить доступность аккредитации центров по всей стране, а не только в столице. Это позволит избежать монополии и сделать систему подготовки прозрачной и конкурентной. Услуги тестирования должны быть по силам управляющим. Стоимость должна быть разумной, а формы сдачи адаптированы к возрастным особенностям специалистов. Иначе вместо новых кадров мы получим отток опытных управдомов. И самое главное – центральным и местным государственным органам нельзя дистанцироваться от этих вопросов. В сфере управления жилищным фондом рыночные механизмы организации процессов ограничены, и на первых этапах роль государства является основной, – считает Екатерина Смышляева.