А тренер Дастан Кабденов получил сертификат на 3 миллиона тенге за вклад в историческую победу
Триумфатор чемпионата мира по боксу Наталья Богданова вернулась в родную Северо-Казахстанскую область. Власти региона вручили чемпионке ключи от нового автомобиля, передает корреспондент Kazpravda.kz
В зале, наполненном аплодисментами и овациями, Наталья Богданова не скрывала восторженных эмоций от своей блестящей победы в Ливерпуле, где она завоевала золото чемпионата мира World Boxing 2025, победив в финале австралийку Лекеишу Перголити.
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поздравил спортсменку и наставника, отметив, что эта победа — гордость не только для региона, но и для всей страны.
В знак признательности за историческое достижение Наталье были вручены ключи от нового автомобиля, тренер Дастан Кабденов получил сертификат на 3 миллиона тенге.
- Благодаря таланту, упорству и самоотдаче Натальи, а также профессионализму и преданности своему делу тренера, флаг Казахстана вновь поднялся на мировой арене. Уверен, этот успех станет примером для будущих поколений спортсменов, - подчеркнул аким области.
Сама чемпионка призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся.
- Мы это сделали! Я шла к этой вершине долгие годы. Сегодня чувствую невероятную поддержку родной земли и своей страны. Алга, Казахстан! - сказала Богданова.