А тренер Дастан Кабденов получил сертификат на 3 миллиона тенге за вклад в историческую победу

Фото пресс-службы акимата СКО

Триумфатор чемпионата мира по боксу Наталья Богданова вернулась в родную Северо-Казахстанскую область. Власти региона вручили чемпионке ключи от нового автомобиля, передает корреспондент Kazpravda.kz

В зале, наполненном аплодисментами и овациями, Наталья Богданова не скрывала восторженных эмоций от своей блестящей победы в Ливерпуле, где она завоевала золото чемпионата мира World Boxing 2025, победив в финале австралийку Лекеишу Перголити.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поздравил спортсменку и наставника, отметив, что эта победа — гордость не только для региона, но и для всей страны.

В знак признательности за историческое достижение Наталье были вручены ключи от нового автомобиля, тренер Дастан Кабденов получил сертификат на 3 миллиона тенге.

- Благодаря таланту, упорству и самоотдаче Натальи, а также профессионализму и преданности своему делу тренера, флаг Казахстана вновь поднялся на мировой арене. Уверен, этот успех станет примером для будущих поколений спортсменов, - подчеркнул аким области.

Сама чемпионка призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся.