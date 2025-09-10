Уроженка Северо-Казахстанской области Наталья Богданова пробилась в полуфинал чемпионата мира (в весе до 70 кг) и принесла Казахстану первую медаль этого престижного турнира, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Это гарантировало ей как минимум бронзу, а уже 13 сентября она выйдет на ринг в финальном поединке с англичанкой Шантель Рид.

Успех Натальи - далеко не случайность. Ранее Богданова становилась бронзовой призёркой чемпионата мира 2025 года, чемпионкой Азии 2024 года, бронзовой медалисткой Азиатских игр в 2022 году, победительницей этапа Кубка мира World Boxing в Астане в 2025 году.

Наталья родилась и выросла в Северо-Казахстанской области, где с ранних лет начала заниматься боксом. В национальной сборной Казахстана она зарекомендовала себя как одна из самых трудолюбивых и целеустремлённых спортсменок.

Впереди главный бой в карьере, который может подарить Казахстану выход в финал мирового первенства.