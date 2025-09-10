Наталья Богданова принесла Казахстану первую медаль на ЧМ по боксу в Ливерпуле

Бокс
136
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Уроженка Северо-Казахстанской области Наталья Богданова пробилась в полуфинал чемпионата мира (в весе до 70 кг) и принесла Казахстану первую медаль этого престижного турнира, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Это гарантировало ей как минимум бронзу, а уже 13 сентября она выйдет на ринг в финальном поединке с англичанкой Шантель Рид.

Успех Натальи - далеко не случайность. Ранее Богданова становилась бронзовой призёркой чемпионата мира 2025 года, чемпионкой Азии 2024 года, бронзовой медалисткой Азиатских игр в 2022 году, победительницей этапа Кубка мира World Boxing в Астане в 2025 году.

Наталья родилась и выросла в Северо-Казахстанской области, где с ранних лет начала заниматься боксом. В национальной сборной Казахстана она зарекомендовала себя как одна из самых трудолюбивых и целеустремлённых спортсменок.

Впереди главный бой в карьере, который может подарить Казахстану выход в финал мирового первенства.

 

#чемпионат #бокс #медаль #Наталья Богданова

Популярное

Все
Цифровая трансформация судебной системы
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Запущено производство автоаксессуаров
Реабилитационный центр открылся в Сауране
А лаборатория-то зеленая!
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Признание в любви
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Ждут сельчане новоселья
На крыльях духа
Поединки на британском ринге
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Мост обрушился после ремонта
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
В Кызылординской области началась уборка риса
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата ми…
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Три «золота» в копилке сборной Казахстана по боксу с ЧА в Т…
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]