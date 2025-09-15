Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса

Бокс
144
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

26-летняя Наталья Богданова стала чемпионкой мира по боксу в весовой категории до 70 кг. В финале World Boxing 2025 в Ливерпуле она уверенно одолела австралийку Лекеишу Перголити, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Путь к финалу был напряжённым. В полуфинале Богданова встретилась с англичанкой Шантель Рид. Раздельное решение судей — 3:2, и именно характер Натальи в решающем раунде стал переломным моментом.

До этого у спортсменки уже были медали, включая бронзу IBA. Но мировое золото впервые оказалось в её руках. Это — вершина её спортивной карьеры и гордость для всей страны, а не только для Северо-Казахстанской области.

И это не единственная победа. Казахстан завершил чемпионат семью золотыми медалями:

Алуа Балкибекова (до 51 кг)
Санжар Ташкенбай (до 50 кг)
Махмуд Сабырхан (до 55 кг)
Аида Абикеева (до 65 кг)
Наталья Богданова (до 70 кг)
Торехан Сабырхан (до 70 кг)
Айбек Оралбай (свыше 90 кг)

Серебро взяла Назым Кызайбай (до 48 кг). Бронзу — Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

 

 

 

#чемпионат #бокс #медаль #победа #золото #Наталья Богданова

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
В центре Семея грузовик провалился в яму
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
День танкиста отмечают в Казахстане
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги
Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
Apple презентовала iPhone 17
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпио…
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Боксер Махмуд Сабырхан стал двукратным чемпионом мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]