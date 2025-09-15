26-летняя Наталья Богданова стала чемпионкой мира по боксу в весовой категории до 70 кг. В финале World Boxing 2025 в Ливерпуле она уверенно одолела австралийку Лекеишу Перголити, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Путь к финалу был напряжённым. В полуфинале Богданова встретилась с англичанкой Шантель Рид. Раздельное решение судей — 3:2, и именно характер Натальи в решающем раунде стал переломным моментом.

До этого у спортсменки уже были медали, включая бронзу IBA. Но мировое золото впервые оказалось в её руках. Это — вершина её спортивной карьеры и гордость для всей страны, а не только для Северо-Казахстанской области.

И это не единственная победа. Казахстан завершил чемпионат семью золотыми медалями:

Алуа Балкибекова (до 51 кг)

Санжар Ташкенбай (до 50 кг)

Махмуд Сабырхан (до 55 кг)

Аида Абикеева (до 65 кг)

Наталья Богданова (до 70 кг)

Торехан Сабырхан (до 70 кг)

Айбек Оралбай (свыше 90 кг)

Серебро взяла Назым Кызайбай (до 48 кг). Бронзу — Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).