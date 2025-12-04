Нацбанк объяснил ситуацию по курсу тенге

С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Нацбанк.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Укрепление национальной валюты отражает сочетание благоприятных внешних условий, последовательной макроэкономической политики и улучшившихся ожиданий инвесторов.

Мировые цены на нефть стабильно удерживаются выше отметки в 60 долларов США за баррель. Одновременно цикл снижения ставки Федеральной резервной системы США способствовал ослаблению глобального индекса доллара на 8,3% и укреплению индекса валют развивающихся рынков на 8,3% с начала года. На этом фоне сохраняется повышенный интерес международных инвесторов к активам развивающихся стран, включая рынок Казахстана.

Ключевую роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика Правительства и Национального Банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды", - говорится в сообщении.

C начала октября по состоянию на конец ноября объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.

"Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре. Возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон", - считают в Нацбанке.

На текущий момент на рынке нет спекулятивной активности и факторов, требующих вмешательства, добавили в пресс-службе.

#Нацбанк #доллар #курс тенге

