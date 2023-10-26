Нацфонд - детям: на что можно будет использовать деньги

Дети и их опекуны не смогут досрочно снять средства

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Средства Нацфонда могут быть использованы для получения образования или улучшения жилищных условий. Об этом сегодня на пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, предоставляется возможность перечислить средства на оплату вузов или в государственную образовательную накопительную систему.

Использование средств на оплату обучения в иностранном учебном заведении не ограничивается. Направить деньги для улучшения жилищных условий разрешается только на территории Казахстана.

Кроме того, по словам вице-министра, предоставляется возможность перечислить эти средства в качестве первоначального взноса, платежа по ипотечным займам.

Оператором проекта «Нацфонд - детям» определен Единый накопительный пенсионный фонд.

Напомним, законом предусматривается отчислять 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. При этом дети и их опекуны не смогут досрочно снять эти средства, но в последующем получат право использовать деньги на улучшение жилищных условий или получение образования.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.