В 2025 году теплоэлектроцентраль не только выполнила все требования Экологического кодекса, но и добилась снижения объема выбросов загрязняющих веществ на 26,7% от установленного норматива. В инфографике, представленной на страничке АО «Севказэнерго» в Facebook, указывается, что экологическая повестка для Петропавловской ТЭЦ-2 остается приоритетной наравне с бесперебойным теплоснабжением областного центра.

На электроцентрали последовательно проводятся мероприятия по модернизации оборудования, контролю качества топлива и соблюдению нормативов выбросов, что позволяет снижать негативное воздействие на окружающую среду даже в отопительный период.

– «Севказэнерго» наращивает экологическую эффективность за счет внедрения современных систем контроля выбросов и исполнения природоохранных программ, – сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления охраны окружающей среды АО Николай Максимов.

В уходящем году было выполнено свыше 4 000 лабораторных исследований почвы, воды, атмосферного воздуха и выбросов загрязняющих веществ. Превышений установленных нормативов не выявлено. Природоохранные мероприятия включали в себя восстановление и ремонт элементов систем очистки отходящих газов и золоулавливания, обеспечение работы автоматизированных станций экологического мониторинга, обустройство площадок для складирования отходов, озеленение территории предприятия и многое другое.

На 2026 год запланированы реконструкция котлоагрегатов, в том числе замена очистных установок дымовых газов, модернизация систем водоснабжения, посадка 250 деревьев, зарыбление озера Белое (запуск 20 тыс. мальков⁄сеголеток) и другие работы.

На фоне обсуждений в публичном пространстве вопросов, связанных с работой энергети­ческого комплекса региона, в группе компаний АО «Севказэнерго» подчеркивают, что ситуация на ключевых объектах теплоснабжения остается стабильной и управляемой как с экологической, так и с технологической и финансовой точек зрения.

В частности, ТОО «Петропавловские тепловые сети», входящее в группу АО «Севказэнерго», дало официальные разъяснения по поводу публикаций о финансовом состоянии предприятия. В компании отмечают, что в ряде материалов была представлена неполная информация, а представители теплосетей не участвовали в заседании Общественного совета Северо-Казахстанской области, где прозвучали неоднозначные и спорные заявления.

На сегодняшний день сумма текущих обязательств ТОО «Петропавловские тепловые сети» за поставку тепловой энергии составляет 1,9 млрд тенге. Все они обеспечены действующими договорами и не влияют на надежность теплоснабжения города.

Значительная часть обязательств связана с инвес­тициями в модернизацию. Так, в 2011–2019 годах за счет целевого кредита Европейского банка реконструкции и развития в Петропавловске были реконструированы и построены пять ключевых тепловых магистралей (№ 1, 2, 5, 7 и 15) общей протяженностью 29 км. Эти проекты существенно повысили устойчивость и пропускную способность городской тепловой системы. Остаток задолженности по кредиту ЕБРР составляет 1,4 млрд тенге и погашается строго в соответствии с утвержденным графиком.

Отдельное внимание энергетики уделяют топливной безопасности. Топливный резерв Петропавловской ТЭЦ-2 полностью соответствует требованиям отопительного сезона. По состоянию на сегодняшний день запасы угля составляют 190,7 тыс. тонн, что более чем на 50 тыс. тонн превышает обязательный 20-суточный минимум (135,7 тыс. тонн). Запас мазута на станции – 1 420 тонн.

Формирование неснижаемого запаса топлива ­обусловлено географической удаленностью станции от Экибастузского угольного бассейна. Именно экибастузский уголь, под использование которого была спроектирована ТЭЦ-2, обеспечивает максимальную эффективность оборудования и стабильную генерацию энергии, но требует строгого контроля качества и надежной логистики.

В «Севказэнерго» подчеркивают, что Петропавловская ТЭЦ-2 и городские тепловые сети остаются неотъемлемой частью инфраструктуры областного центра. Модернизация продолжается в рамках утвержденных программ и тарифных решений, отопительный сезон проходит в штатном режиме, а экологическая прозрачность и готовность к диалогу с обществом и СМИ остаются неизменным принципом работы компании.

На встрече со студентами энергетического профиля Северо-Казахстанского университета генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский рассказал о своей работе в энергетике, в которую пришел рядовым электромонтером. Он раскрыл перспективы отрасли, представил программы дуального обучения и стажировок, которые позволят студентам получить реальный производственный опыт.

– Энергетика очень востребованная, но и очень ответственная сфера деятельности, – подчеркнул Анатолий Казановский. – Не бойтесь начинать с низовых должностей, ведь именно там вы получаете незаменимый практический опыт, необходимый для успешного человека.

В ответ будущие молодые специалисты сказали, что они видят себя частью большого энергетического будущего, связывая свой выбор с одной из самых важных и стабильных отраслей – энергетикой.