В Алматы прошла встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с заместителем Премьер-министра - Министром культуры и информации, заместителем председателя Комиссии по конституционным реформам Аидой Балаевой с представителями научного сообщества. Встреча была посвящена обсуждению значимости проекта Новой Конституции и его роли в формировании интеллектуальной и инновационной нации, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

«Образование, наука и инновации официально становятся ключевыми для страны ресурсами и драйверами развития, занимая важнейшее положение в новой модели экономического роста. Это значит, что на первое место наряду с природными ресурсами, промышленностью и другими экономическими сферами выходит качество человеческого капитала, его конкурентоспособность в эпоху мировых экономических кризисов и геополитических потрясений», – отметила Аида Балаева.

Она подчеркнула, что проект новой Конституции направлен на обеспечение благополучия граждан и устойчивого развития государства, где права человека определены как высший приоритет. В условиях цифровизации и технологических преобразований особое значение приобретают научные разработки и развитие интеллектуального потенциала страны.

«Конституционная реформа, инициированная Главой государства, закрепляет переход Казахстана к новой модели развития, в основе которой – человеческий капитал. Сегодня ключевым ресурсом становится не сырье и не инфраструктура, а интеллект граждан, их знания, компетенции и способность создавать технологии. Наша задача – обеспечить не формальное исполнение принятых изменений, а их полноценную и системную реализацию в интересах построения Справедливого Казахстана», - отметил министр Саясат Нурбек.

В ходе встречи представители науки, включая вице-президента Национальной академии наук РК Аскара Джумадильдаева, генерального директора Института философии, политологии и религиоведения Садвокасовой Айгуль, академика Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан Локшина Вячеслава, ректора Казахского национального педагогического университета им. Абая Тлеп Болата, ректора Казахского национального университета им. Аль-Фараби Туймебаева Жансеита, подчеркнули важность закрепления на конституционном уровне приоритетов науки и образования.

«Этот референдум – важнейший этап развития страны. От осознанного выбора граждан зависит укрепление правовой системы и доверия к институтам государства. Поэтому вклад научного сообщества в общественный диалог имеет особое значение», - заключила Аида Балаева.

В завершение встречи участники акцентировали внимание на важности активного участия в республиканском референдуме как ключевом шаге для модернизации страны и укрепления ее интеллектуального потенциала.