Найдено тело провалившегося под лед 5-летнего мальчика в области Абай

Тело находилось в 75 метрах от места падения подо льдом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Урджарском районе области Абай нашли тело ребенка, провалившегося под лед, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

"Спустя 3 часа с момента провала ребенка под лед, добровольцы из числа местного населения обнаружили тело малыша. Чтобы найти ребенка, с места падения вниз по течению реки вручную делались лунки. Тело находилось в 75 метрах от места падения подо льдом", - рассказал начальник Урджарского отдела полиции полковник полиции Ролан Оразгалиев.

Ранее сообщалось, что в селе Таскескен велись поиски провалившегося под лед 5-летнего мальчика.