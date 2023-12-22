Провалившегося под лед 5-летнего мальчика ищут в области Абай

Сегодня в селе Таскескен ребенок провалился под лед, поиски продолжаются, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 22 декабря поступил сигнал участкового инспектора полиции Урджарского района о том, что в селе Таскескен один из детей провалился под лед.

"Двое 5-летних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась и один из малышей провалился под лед. В панике рядом находившийся ровесник побежал к взрослым просить помощь. Очевидцы позвонили участковому, который незамедлительно выехал на место происшествия, параллельно вызывая спасателей", – рассказали в полиции.

Поиски ребенка продолжаются, добавили стражи порядка.

Отмечается, чтов связи с поздним похолоданием в регионе, в водоемах толщина льда сейчас не достигает и 3 см.

Ранее МЧС предостерегало казахстанцев от прыжков в воду в штормовую погоду.