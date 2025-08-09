Фото: Минобороны РК

В рамках совместной работы министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств при поддержке акционерного общества «Қазақстан Ғарыш Сапары», проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.

"Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооружённых Сил РК на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - говорится в сообщении Минобороны.

Поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений. Несмотря на сложные условия, все задействованные силы действуют слаженно и целенаправленно для скорейшего завершения операции.

Как сообщалось, военный вертолёт EC-145 (ранее Eurocopter EC-145) Вооруженных сил Казахстана пропал с радаров 25 июля 2025 года во время планового полёта в Алматинской области с тремя членами экипажа на борту.

26 июля были обнаружены фрагменты вертолёта и предполагаемое масляное пятно на поверхности воды озера Сорбулак.

Операция продолжается: в ней участвуют более 330 человек, 59 машин, 23 лодки, 12 дронов, сонары, наземные радары и авиация. Усложняют работу сильная заиленность, плохая видимость под водой и нестабильные погодные условия. Также создана специальная комиссия для расследования происшествия.