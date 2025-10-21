Полиция, которая ведет поиск похитителей драгоценностей из парижского Лувра, скорее всего, не сможет вернуть их музею, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото из открытых источников

Ограбление было совершено 19 октября, и к настоящему моменту украшения могут быть разделены на части и проданы. Французская полиция может поймать грабителей Лувра, но вряд ли удастся вернуть похищенные драгоценности музею, полагают опрошенные Reuters эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

19 октября из галереи Аполлона в парижском музее были похищены девять исторических драгоценностей французской короны. По мнению специалистов, на такое «дерзкое ограбление» способна лишь небольшая группа преступников и, возможно, она уже известна полиции, но сами предметы вернуть, вероятно, не удастся.

Бывшая сотрудница Центрального управления французской полиции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей Коринн Шартрель рассказала Reuters, что драгоценности вполне могут оказаться в глобальном центре торговли алмазами, таком как Антверпен, где, «вероятно, есть люди, которые не слишком заботятся о происхождении предметов».

Алмазы также могут быть разрезаны на более мелкие части, а золото переплавлено, и покупатели не будут знать об их происхождении.

«Как только их разделят, дело сделано. Все кончено. Мы больше никогда не увидим эти произведения искусства в целости и сохранности. Процент возвращения украденных произведений искусства очень мал. Что касается ювелирных изделий, то этот процент еще меньше», — заявил основатель организации Art Recovery International, которая отслеживает похищенные произведения искусства, Кристофер Маринелло.

По данным французской прокуратуры, из Лувра были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; колье, серьги и тиара из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; а также две броши, бант для лифа и тиара из коллекции императрицы Евгении.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут. Парижская прокуратура поручила расследование специализированному подразделению парижской полиции BRB. Прокурор Лора Бекко заявила, что в расследовании участвуют 60 следователей и власти «полны решимости» найти воров. Приоритетными на данный момент считаются две версии — похищение под заказ или с целью отмывания денег.