Постановлением Правительства Республики Казахстан Жазыкпаев Бахтияр Базарбаевич назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1988 году в Астане. Окончил Шымкентский университет.

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом РГП «Информационно-вычислительный центр» Агентства РК по статистике.

С 2010 по 2014 гг. работал в частных структурах.

С 2014 по 2018 гг. занимал различные должности в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК: от начальника отдела до руководителя управления.

2018-2023 гг. – директор Департамента анализа и обработки данных АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК.

2023-2024 гг. – директор Департамента стратегии и анализа больших данных АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК.

2024-2025 гг. – управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК.

С февраля 2025 года - вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК.