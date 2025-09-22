Председатель совета директоров фонда PepsiCo Cтивен Кихо на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым заявил, что инвестиции в Казахстан для его компании — одни из самых значимых и вызывают особую гордость среди всех проектов в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Скрин с видео Акорды

Cтивен Кихо сообщил, что «в Казахстане будет построен один из крупнейших заводов по производству продуктов питания и снеков в системе PepsiCo».

«Господин Президент, Благодарю Вас за теплый прием. Особенно ценим, что эта встреча стала Вашей первой в Нью-Йорке сегодня. Инвестиции в Казахстан для нас — одни из самых значимых и вызывают особую гордость среди всех проектов в регионе. Здесь будет построен один из крупнейших заводов по производству продуктов питания и снеков в системе PepsiCo. Мы с нетерпением ожидаем его открытия и выхода на полную мощность, надеемся, уже к июню следующего года», - сказал он.

Ранее сообщалось, что всемирно известный бренд приступил к строительству завода с объемом инвестиций 368 млн долларов.

Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.

Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.

Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля. Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что Правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.