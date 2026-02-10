На очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева выступила с инициативами по усилению конституционных гарантий защиты права на жилище, особенно в части защиты интересов детей, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Сегодня утром на расширенном заседании Правительства Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо акцентировал внимание на необходимости усиления гарантий защиты граждан от необоснованного выселения и утраты жилья. Право на жилище – это не только социальная гарантия, но и базовое условие безопасности человека, особенно когда речь идет о детях», – отметила она.

В своем выступлении Закиева обратила внимание на международные стандарты защиты прав ребенка и их прямую связь с обеспечением стабильного и безопасного жилья.

«В соответствии с международными стандартами дети имеют право на наилучшие условия для жизни, развития и защиты своих прав. Конвенция ООН о правах ребенка закрепляет право каждого ребенка на уровень жизни, достаточный для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, что предполагает наличие безопасного и стабильного жилища. Для ребенка жилище является одним из ключевых факторов благополучия и защиты его интересов», – подчеркнула она.

Одновременно было отмечено, что именно в сфере жилищных отношений наиболее остро проявляются социальные риски нарушения прав граждан.

Динара Закиева отмечает, что в своей деятельности они неоднократно сталкивались с ситуациями, когда вследствие трагических жизненных обстоятельств дети оказываются под угрозой выселения из единственного жилья.

«Так, в одном из случаев дети потеряли мать – единственного родителя. При жизни ею была погашена значительная часть ипотечного кредита за жилое помещение. Возник риск утраты детьми единственного жилья при том, что уже выплаченные суммы не подлежали возврату. По итогам нашего обращения банк принял решение списать оставшуюся задолженность. Однако подобные ситуации, к сожалению, не являются единичными», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка.

В этой связи, по ее словам, необходимо закрепить гарантии, исключающие случаи, при которых человек остается без жилища без учета судом его жизненных обстоятельств и наилучших интересов ребенка.

Она подчеркнула, что предлагается конкретная конституционная норма.

«В этой связи предлагаем наряду с обязанностью государства создавать условия для обеспечения граждан жильем закрепить в Конституции Республики Казахстан норму о недопустимости выселения из жилища иначе как по решению суда», – отметила она.

В завершение выступления было отмечено, что предлагаемая норма отражает ценностные ориентиры социального государства.