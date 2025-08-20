В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК дали разъяснение касательно внедрения Aitu в работе казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz
В министерстве заверили, что распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) не соответствует действительности.
- Министерство цифрового развития сообщает, что никакого запрета на личное использование зарубежных сервисов не вводится. Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования. Цель – повышение уровня информационной безопасности и переход на защищённую цифровую среду.
В Минцифры подчеркнули, что Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами.
- Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надёжной для госорганов. Aitu не заменяет и не «мешает» зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищённый канал для рабочих процессов в государственном секторе, - заключили в министерстве.