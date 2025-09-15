Депутат Мажилиса Марат Башимов в ходе презентации проекта закона «О банках и банковской деятельности» высказал недоумение тем, что один из частных банков страны носит название Halyk («Халык»), то есть «Народный».
По его мнению, такие название могут носить только государственные организации. Например, если бы банк был государственным, тогда такое название было уместным и вызывало бы доверие, считает мажилисмен.
«В Германии две трети государственных банков – центрообразующие. Написано «Народный банк – халык» - в Гражданском кодексе запрещено называть частные компании от имени государства. Вводят в заблуждение – «Халык банк» (Halyk Bank)! Минюст должен пересмотреть, не должен частный банк носить название «Народный», - высказался Башимов.