Депутат Мажилиса Марат Башимов в ходе презентации проекта закона «О банках и банковской деятельности» высказал недоумение тем, что один из частных банков страны носит название Halyk («Халык»), то есть «Народный».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его мнению, такие название могут носить только государственные организации. Например, если бы банк был государственным, тогда такое название было уместным и вызывало бы доверие, считает мажилисмен.