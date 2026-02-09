В проект новой Конституции Казахстана встроены действенные правовые механизмы защиты от искусственного паралича власти и сценариев затяжного институционального кризиса. Об этом заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов, выступая на десятом заседании Комиссии по конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В частности, первоначальная редакция статей 46 и 62 предусматривала роспуск Курултая при повторном отказе в согласовании ключевых назначений, что не соответствовало формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

«В обществе, особенно в социальных сетях и экспертной среде, бурно обсуждались основания для роспуска Курултая. Поэтому Фракция партии AMANAT предлагает изменить формулировку 46-ой и 62-ой статьи с «Президент распускает» на «Президент вправе распустить». Благодаря этому исключается риск искусственного роспуска Курултая и устраняется сама возможность политического кризиса. Предлагаемое уточнение является своего рода страховкой от попыток раскачать систему изнутри, парализовать ее через искусственно созданный конфликт и втянуть страну в затяжной институциональный кризис. Данные изменения соответствуют логике реформ и модели Справедливого Казахстана. Также хотел бы предложить членам Комиссии внести уточнение в пункт второй статьи 62, вместо «назначение кандидатуры, предложенной Президентом», заменить на «назначение каждой кандидатуры, предложенной Президентом». Это позволит избежать разночтений в данной статье», – подчеркнул член Комиссии.

Прокомментировал в своем выступлении Мурат Абенов и логику введения института Вице-Президента.

«Мы осознанно выбираем понятную и признанную международную модель Vice-President, хорошо известную мировому сообществу. Это повышает узнаваемость и политический вес Казахстана и делает нашу систему власти более понятной для внешних партнеров», – прокомментировал он конституционную новеллу.

Кроме этого, по словам мажилисмена, неверная трактовка новелл проекта Основного закона, искажает общественное восприятие реформ и запускает цепочку заблуждений с нарастающими последствиями. Именно поэтому сегодня особенно важно расставить все точки над «i».

«Сегодня в обществе все громче звучит феномен cancel culture, «культура отмены». Мы видим, как в разных странах общественная дискуссия все чаще превращается в охоту на ведьм: человека не спором убеждают, а клеймом «отменяют». В проекте Конституции этому соответствует четкая ценностная рамка: честь и достоинство человека неприкосновенны и охраняются законом (статья 20). Это не про запрет критики. Наш путь – зрелая дискуссия и ответственность», – акцентировал он.

Вместе с тем, депутат обратил внимание на пункт 6 статьи 5 проекта Основного закона, по которому в обществе также возникло немало вопросов.