Общество
Галина Устинова

Сельский учитель Руслан Сеитов спас из горящего дома двух маленьких детей. О происшествии рассказали в акимате района Алтай Восточно-Казахстанской области.

фото акимата района Алтай ВКО

В селе Соловьево учитель физкультуры и начальной воен­ной подготовки увидел, что загорелся дом. Мужчина не раздумывая бросился на помощь. Войти через дверь было невозможно – вход пре­граждали стена огня и густой дым. Руслан выбил окно и через него вынес на воздух перепуганных детей.

Стоял сорокоградусный мороз, поэтому учитель сразу отнес малышей к себе домой. Здесь детей взяли под присмотр, успокоили. Одновременно учитель вызвал пожарных, предупредил соседей и вернулся к горящему дому, чтобы помочь чеэсникам. По словам очевидцев, несмотря на пугающий огонь, Руслан действовал уверенно, продуманно, без страха.

«Сам учитель отказывается называть свой поступок смелым, считает, что в такой ситуации не мог поступить иначе, – отметили в акимате. – В Соловьево местные жители говорят, что на таких людях держится общество – отважных, неравнодушных и готовых прийти на помощь в самый критический момент».

