Не раздумывая бросился на помощь Общество 24 января 2026 г. 2:00 14 Галина Устинова Сельский учитель Руслан Сеитов спас из горящего дома двух маленьких детей. О происшествии рассказали в акимате района Алтай Восточно-Казахстанской области. фото акимата района Алтай ВКО В селе Соловьево учитель физкультуры и начальной военной подготовки увидел, что загорелся дом. Мужчина не раздумывая бросился на помощь. Войти через дверь было невозможно – вход преграждали стена огня и густой дым. Руслан выбил окно и через него вынес на воздух перепуганных детей. Стоял сорокоградусный мороз, поэтому учитель сразу отнес малышей к себе домой. Здесь детей взяли под присмотр, успокоили. Одновременно учитель вызвал пожарных, предупредил соседей и вернулся к горящему дому, чтобы помочь чеэсникам. По словам очевидцев, несмотря на пугающий огонь, Руслан действовал уверенно, продуманно, без страха. «Сам учитель отказывается называть свой поступок смелым, считает, что в такой ситуации не мог поступить иначе, – отметили в акимате. – В Соловьево местные жители говорят, что на таких людях держится общество – отважных, неравнодушных и готовых прийти на помощь в самый критический момент». #ВКО #Соловьево #Руслан Сеитов