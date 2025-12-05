Не смог остаться равнодушным
Николай Николаев
К делу спасения животных Арсен Кабденов присоединился в 2018 году. Тогда он начал подбирать встречавшихся ему на пути бездомных кошек, лечить их и пристраивать в добрые руки. Постепенно в круг его внимания попали и собаки. За последние три месяца он нашел новых хозяев для сотни псов, которые были отловлены и ожидали грозящей им эвтаназии в городском изоляторе. Региональная служба коммуникаций города Алматы поддержала волонтерское стремление Арсена, привлекая внимание общественности через СМИ.