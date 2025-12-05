Не смог остаться равнодушным

Николай Николаев

К делу спасения животных Арсен Кабденов присоединился в 2018 году. Тогда он начал подбирать встречавшихся ему на пути бездомных кошек, лечить их и пристраивать в добрые руки. Постепенно в круг его внимания попали и собаки. За последние три месяца он нашел новых хозяев для сотни псов, которые были отловлены и ожидали грозящей им эвтаназии в городском изоляторе. Региональная служба коммуникаций города Алматы поддержала волонтерское стремление Арсена, привлекая внимание общественности через СМИ.

фото из архива Арсена Кабденова

В Алматы Арсен Кабденов переехал из Уральска. Он бизнесмен, управляет небольшой компанией. Парень с детства был неравнодушным. Вырос в семье, где не было возможности держать животных, но всегда мечтал помогать им.

Свою первую кошку подобрал, когда приехал снимать размеры окон в квартире заказчика. Люди нашли ее в подъезде и спросили: «Не нужна ли тебе кошечка?» Так Анфиса стала первым спасенным им животным.

В то время он еще не знал, как правильно содержать и ухаживать за домашними животными. Незнание обер­нулось трагедией: Арсен подобрал больного котенка, который заразил Анфису чумкой. Несмотря на месяцы лечения, питомцы не выжили.

С этого момента Арсен стал интересоваться, как правильно ухаживать, лечить, стерилизовать животных. У него дома теперь живут четыре кошки, еще пять он пристроил друзьям.

В сентябре наш герой зарегистрировался на платформе, где люди собирают донаты на личные нужды, и решил попробовать использовать ее во благо. Стал искать приюты, но ему подсказали обратиться в отлов, там собакам помощь нужнее всего.

– Я съездил, увидел условия и больше не смог оставаться в стороне, – рассказывает Арсен.

С тех пор он каждую неделю приходит в Центр временного содержания животных по адресу: улица Спасская, 151. Вместе с небольшой командой волонтеров кормит собак, убирает в вольерах, наблюдает за состоянием животных, забирает на лечение тех, кому нужна помощь.

Волонтеры фотографируют собак, публикуют снимки в соцсетях, ищут для них новых хозяев. Команду Арсена поддерживают десятки людей. Каждую неделю 10–12 волонтеров приходят в изолятор, а донатеры помогают финансово.

– На корм уходит 200–300 тысяч тенге в неделю. Корм дорогой, поэтому покупаем куриный фарш, суповые наборы. Волонтеры приносят крупы по 5–10 килограммов. Ветеринарная клиника делает скидку 20 процентов, – делится наш герой.

В отлов попадает огромное количество породистых собак – питбули, хаски, спаниели. Среди причин, по которым хозяева бросают своих питомцев, есть и абсурдные – испачкал квартиру или слишком шумный. Некоторые переезжают и не могут взять с собой четвероногого друга.

Поэтому важнейшая часть волонтерства – найти новый дом для животных. Арсен лично отвозит псов в новую семью, смотрит условия, общается с людьми, просит присылать видеоотчеты. Ему важно знать, что с собакой все хорошо. В большинстве случаев встречаются невероятно добрые и душевные люди.

– Городу нужен приют, который сможет перекрывать свои расходы сам. Не ждать пожертвований, не выживать на донатах, а функционировать как нормальный проект, – говорит волонтер.

Он разработал бизнес-модель, предлагая на базе большого приюта объединить несколько направлений. Это будет коммерческий комплекс с зоогос­тиницей, груминг-салоном, магазином зоотоваров, услугами по дрессировке и даже ветеринарным кабинетом. Люди смогут оставить здесь питомца на время командировки или отпуска, и все сервисы – от ухода до обучения – будут в одном месте.

Доходы будут направляться на содержание приюта – корм, лечение, коммунальные расходы, зарплаты персоналу. Арсен хочет доказать, что такое заведение может не просто выживать, а работать стабильно и профессионально.

