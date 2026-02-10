Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев высказался о необходимости конституционной защиты фундаментального права человека на жильё. В этом контексте юрист предложил закрепить в Основном законе норму о недопустимости не только лишения жилища, но и выселения без решения суда, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По словам Ластаева, жилище как базовая ценность закреплено во Всеобщей декларации прав человека и Пакте об экономических, социальных и культурных правах, однако сводить его лишь к имущественной категории – большое заблуждение.

«Что человеку важно? Он хочет быть уверенным, что просто так его из дома никто не выгонит. Закрепление нормы о гарантиях защиты прав человека на жилье в Конституции подтверждает социальный и правозащитный характер нашей страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан. Для нас это особенно важно. Поскольку государство существует не ради символов, а ради каждого человека, который входит в его сообщество. Человекоцентричность должна проявляться в каждом решении и действии власти», – заявил Уполномоченный по правам человека.

Он также отметил, что проект новой Конституции выстраивает более устойчивую и прозрачную систему гарантий защиты свобод и интересов граждан с учетом реальных запросов общества, что позволяет вынести его на всенародное обсуждение и референдум.

«Проект новой Конституции учитывает реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, и ориентирован на предотвращение произвольных решений, способных затронуть базовые права человека. В этом качестве он отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства. С учетом проведенной работы и широты обсуждения представленный проект может быть вынесен на всенародный референдум и поддержан как документ, отражающий интересы граждан и соответствующий их ожиданиям», – акцентировал он в своем выступлении на очередном заседании Комиссии.

Предусмотрены в новой Конституции также случаи, когда выселение необходимо радизащиты жизни и здоровья людей. При этом даже при наличии законных оснований гарантируется строгое соблюдение всех процедур, включая возможность судебной защиты.