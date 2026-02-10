Недопустимо не только лишение жилища, но и выселение без решения суда – Артур Ластаев

Конституционная реформа
81
Айман Аманжолова
корреспондент

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев высказался о необходимости конституционной защиты фундаментального права человека на жильё. В этом контексте юрист предложил закрепить в Основном законе норму о недопустимости не только лишения жилища, но и выселения без решения суда, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По словам Ластаева, жилище как базовая ценность закреплено во Всеобщей декларации прав человека и Пакте об экономических, социальных и культурных правах, однако сводить его лишь к имущественной категории – большое заблуждение.

«Что человеку важно? Он хочет быть уверенным, что просто так его из дома никто не выгонит. Закрепление нормы о гарантиях защиты прав человека на жилье в Конституции подтверждает социальный и правозащитный характер нашей страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан. Для нас это особенно важно. Поскольку государство существует не ради символов, а ради каждого человека, который входит в его сообщество. Человекоцентричность должна проявляться в каждом решении и действии власти», – заявил Уполномоченный по правам человека.

Он также отметил, что проект новой Конституции выстраивает более устойчивую и прозрачную систему гарантий защиты свобод и интересов граждан с учетом реальных запросов общества, что позволяет вынести его на всенародное обсуждение и референдум.

«Проект новой Конституции учитывает реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, и ориентирован на предотвращение произвольных решений, способных затронуть базовые права человека. В этом качестве он отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства. С учетом проведенной работы и широты обсуждения представленный проект может быть вынесен на всенародный референдум и поддержан как документ, отражающий интересы граждан и соответствующий их ожиданиям», – акцентировал он в своем выступлении на очередном заседании Комиссии.

Предусмотрены в новой Конституции также случаи, когда выселение необходимо радизащиты жизни и здоровья людей. При этом даже при наличии законных оснований гарантируется строгое соблюдение всех процедур, включая возможность судебной защиты.

«Споры вокруг условий проживания и выселения должен разрешать только суд. Поэтому предлагается закрепить в Конституции следующую норму: без решения суда недопустимо не только лишение жилища, но и выселение из него. Кто-то скажет, что действующие законы и так запрещают это. Но отражение этого принципа в стержневом правовом документе обеспечит его юридическую константность», – заключил Ластаев.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Новая Конституция и судебная реформа в Казахстане
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Урок в режиме AI
Ученые поддержали проект Конституции
Где контроль, там и качество
В основе – государственные и национальные интересы
Золотой клинок Руслана Курбанова
Фундамент образованного и инновационного Казахстана
Драма на домашнем корте
Семь вершин Тяньцзиня
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Миссия – помогать и развивать
Индустрия на ИИ-волне
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Бронзовый успех
Первые старты
«Помни обо мне, думай обо мне…»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Возрождая кукурузную житницу
Предоставят льготные кредиты
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Важность активизации практических шагов
Дом культуры – сердце села
С акцентом на рациональное землепользование
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

Порядок вступления в силу новой Конституции РК обсудили на …
«Не иначе как по решению суда» – в Казахстане хотят на конс…
Токаев вынес на обсуждение комиссии предложение по жилищным…
Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]