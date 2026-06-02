Недостаточно используются возможности аграрного сектора – Токаев

- Как вам известно, два года назад мною было принято решение о создании Алатау как города будущего. Данный проект имеет стратегическое значение для всей страны. Мы намерены привлечь инвестиции в Алатау для превращения его в новый центр деловой активности и инноваций. Для наших граждан, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в этом новом городе.

Поэтому основные принципы, по которым будет развиваться город, были закреплены в новой Конституции. Подписан Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». На этом этапе необходимо обсудить ряд актуальных вопросов. Следует подвести итоги проделанной работы, определить оперативные задачи и долгосрочные приоритеты. Одним словом, требуется наметить направление для дальнейшей работы, - сказал Глава государства.