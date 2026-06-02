Недостаточно используются возможности аграрного сектора – Токаев

Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию города Алатау, сообщает Kazpravda.kz
- Как вам известно, два года назад мною было принято решение о создании Алатау как города будущего. Данный проект имеет стратегическое значение для всей страны. Мы намерены привлечь инвестиции в Алатау для превращения его в новый центр деловой активности и инноваций. Для наших граждан, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в этом новом городе.
Поэтому основные принципы, по которым будет развиваться город, были закреплены в новой Конституции. Подписан Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». На этом этапе необходимо обсудить ряд актуальных вопросов. Следует подвести итоги проделанной работы, определить оперативные задачи и долгосрочные приоритеты. Одним словом, требуется наметить направление для дальнейшей работы, - сказал Глава государства.
Как он отметил, для ускоренного решения ключевых вопросов развития Алатау обеспечиваются все необходимые условия.
- Уже сейчас можно сказать, что создан прочный правовой фундамент для качественного развития города, включая установление налоговых преференций и упрощение правил для предпринимательской деятельности. Кроме того, будет обеспечена комплексная защита интересов локального бизнеса, а также создана регуляторная среда для развития цифровых активов. Таким образом, сегодня Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом, - заявил Токаев.
В целом, заметил Президент, темпы развития региона неплохие, проводится соответствующая работа.
- Объем валового регионального продукта по итогам 2025 года составил 6,7 трлн тенге с ростом 5,4%. За январь – апрель текущего года по краткосрочному экономическому индикатору область на 5 месте. Активно идет работа по привлечению инвестиций. С начала года в экономику области инвестировано 266,2 млрд тенге. Объемы промышленного производства достигли порядка 900 млрд тенге. Между тем, недостаточно используются возможности аграрного сектора. По итогам 4 месяцев текущего года индекс физического объема сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 101,2%, - добавил Глава государства.