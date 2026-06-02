Токаев: Законодательная работа по проекту Алатау должна быть оперативной и качественной

- Как известно, решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны, но оно было тщательно продуманным. Alatau City – это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень. Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон и многие другие города – тому хорошие примеры. Поэтому и ожидания от проекта Alatau city большие. Для достижения этой задачи требуется прежде всего решение юридических, земельных и инфраструктурных вопросов, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что на первоначальном этапе реализации проекта нужно сосредоточиться на следующих ключевых направлениях.

- Благодаря Конституционному закону заложена надежная правовая база для динамичного развития города. Однако ошибочно полагать, что специальный правовой режим сам по себе гарантирует успех. История знает немало примеров, когда специальные экономические зоны не оправдывали возложенных на них ожиданий. Отсутствие качественных институтов, транспарентности и предсказуемых правил, а также регуляторной самостоятельности привело к тому, что многие проекты не были успешно реализованы. Из этой ситуации важно сделать правильные выводы. Для эффективного функционирования специального режима необходимо выстроить единую законодательную систему.

Требуется создать открытую, прозрачную и качественную правовую базу, которая будет регулировать все ключевые аспекты деловой активности и повседневной жизни на территории города. Эта система должна включать два уровня, первый из которых – конституционный – уже определил основные принципы, а второй – регуляторный – определит правовые механизмы применительно к каждой сфере экономической деятельности. В конечном счете, такая архитектура обеспечит правовую стабильность и защищенность от произвольных изменений, а также скорость и гибкость решений, - заявил Токаев.