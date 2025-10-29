Возобновится торгово-экономическое сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов из России в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений».

Как пояснил депутат Едиль Жанбыршин, документ был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.