На предприятиях трудятся десятки тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и укрепление экономики страны. Слаженная работа коллективов способствует обеспечению энергетической безопасности и социально-экономическому развитию региона.

Трудовые коллективы отметили важность проводимых конституционных изменений и их стратегическое значение для дальнейшего развития республики.

«Мы выступаем за будущее нашей страны, за стабильность, единство, закон и порядок. Поддерживаем инициативы, направленные на укрепление государственности, развитие общества и повышение ответственности каждого гражданина. Коллективы нефтяных предприятий Мангистауской области поддерживают новую Конституцию, призывают всех проявить свою гражданскую позицию и проголосовать на предстоящем референдуме», - подчеркнули представители предприятий.

Работники нефтегазовой сферы уверены, что принятие новой Конституции станет прочной основой для устойчивого экономического роста, социальной справедливости и укрепления независимости государства.