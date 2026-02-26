Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию

Конституционная реформа
121
Айман Аманжолова
корреспондент

Трудовые коллективы нефтедобывающих предприятий Мангистауской области - АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Oil Services Company» и Dunga Operating выразили поддержку новой Конституции страны, передает Kazpravda.kz

На предприятиях трудятся десятки тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и укрепление экономики страны. Слаженная работа коллективов способствует обеспечению энергетической безопасности и социально-экономическому развитию региона.

Трудовые коллективы отметили важность проводимых конституционных изменений и их стратегическое значение для дальнейшего развития республики.

«Мы выступаем за будущее нашей страны, за стабильность, единство, закон и порядок. Поддерживаем инициативы, направленные на укрепление государственности, развитие общества и повышение ответственности каждого гражданина. Коллективы нефтяных предприятий Мангистауской области поддерживают новую Конституцию, призывают всех проявить свою гражданскую позицию и проголосовать на предстоящем референдуме», - подчеркнули представители предприятий.

Работники нефтегазовой сферы уверены, что принятие новой Конституции станет прочной основой для устойчивого экономического роста, социальной справедливости и укрепления независимости государства.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
Встречи в формате диалога
До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
На Канарских островах нашествие саранчи
Высокий уровень общественной поддержки
Обеспечить лабораториями и доступными лекарствами
Канал контрабанды наркотиков ликвидировал КНБ
ЕАЭС: взаимное признание ученых званий
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Проверена готовность плотин и каналов
Загадки древнего Талхиза
Ушел на фронт 17-летним...
Сельские медики получили спецтехнику
В Уральске состоялся Oral Winter Fest
Нефтяники Мангистауской области поддерживают новую Конституцию
Астана встретила героев зимних Игр
Наш квартет в мировой теннисной элите
Счет побед – в нашу пользу
0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Сахарный завод работает стабильно
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Высокий уровень общественной поддержки
Новая Конституция: масштаб информационной кампании расширяе…
Глава АДГС встретился с коллективом Миннауки
Эксперты выразили единогласную поддержку новому проекту Кон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]