Негласное патрулирование внедрили в Алматы

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Только за минувшие выходные пресекли 28 фактов агрессивного вождения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия «Стоп – нарушения» внедрен формат негласного патрулирования на дорогах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Речь идет о работе сотрудников патрульной полиции в штатском, которые передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке.

Основная задача - выявление грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой «шашечной» езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций. Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. Они уже осуществляют остановку транспортного средства и привлекают водителя к ответственности в установленном законом порядке.

Практика показала свою эффективность: только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к ответственности.

Полиция отмечает, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий, особенно тех, которые происходят из-за опасной манеры вождения.

«Негласное патрулирование – это эффективный инструмент выявления грубых нарушений, которые зачастую остаются вне поля зрения. Сотрудники полиции, находясь в транспортном потоке, видят реальную картину поведения водителей на дороге. В первую очередь речь идет об агрессивной манере вождения – так называемой «шашечной» езде, резких перестроениях и других действиях, создающих угрозу безопасности. Все такие факты незамедлительно передаются ближайшим экипажам, которые принимают меры реагирования. Наша задача – не только привлечение к ответственности, но и формирование культуры безопасного вождения», – резюмировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев.

Напомним, по правилам подготовки водителей транспортных средств предусмотрены ведение учета автошкол и регистрация учебных групп в информационной системе. Для этих целей министерством внутренних дел разработана информационная система «Автошкола».

#МВД #Алматы #патрулирование

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Весенняя непогода накроет Казахстан
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Конституционная реформа и общественное доверие
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинско…
Строительство УИС, вовлечение акиматов и минтруда - в Казах…
Жительницу Семея наказали за фейк о 18 погибших при пожаре

