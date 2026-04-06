Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы в рамках масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия «Стоп – нарушения» внедрен формат негласного патрулирования на дорогах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Речь идет о работе сотрудников патрульной полиции в штатском, которые передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке.

Основная задача - выявление грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь фактов агрессивного вождения: резких перестроений, так называемой «шашечной» езды, подрезаний и создания аварийных ситуаций. Фиксируя такие нарушения, негласные патрули в режиме реального времени передают информацию ближайшим экипажам патрульной полиции. Они уже осуществляют остановку транспортного средства и привлекают водителя к ответственности в установленном законом порядке.

Практика показала свою эффективность: только за минувшие выходные в Алматы пресечено 28 фактов агрессивного вождения. Все нарушители привлечены к ответственности.

Полиция отмечает, что внедрение негласного патрулирования направлено на повышение дисциплины водителей и профилактику дорожно-транспортных происшествий, особенно тех, которые происходят из-за опасной манеры вождения.

«Негласное патрулирование – это эффективный инструмент выявления грубых нарушений, которые зачастую остаются вне поля зрения. Сотрудники полиции, находясь в транспортном потоке, видят реальную картину поведения водителей на дороге. В первую очередь речь идет об агрессивной манере вождения – так называемой «шашечной» езде, резких перестроениях и других действиях, создающих угрозу безопасности. Все такие факты незамедлительно передаются ближайшим экипажам, которые принимают меры реагирования. Наша задача – не только привлечение к ответственности, но и формирование культуры безопасного вождения», – резюмировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев.

