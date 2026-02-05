Национальная валюта должна быть защищена на конституционном уровне. Об этом на восьмом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, передает Kazpravda.kz

Он отметил, что тенге является не только основой денежного обращения, но также требуется четкое конституционное закрепление роли эмиссионного органа – Национального Банка Республики Казахстан, который обеспечивает устойчивость национальной валюты.

По его словам, при разработке Основного закона важно учитывать развитие цифровых финансовых инструментов и виртуальных активов, в связи с чем национальная валюта должна быть прямо обозначена в Конституции.

«Одновременное конституционное закрепление национальной валюты и эмиссионного органа формирует основу устойчивой финансовой системы, способной противостоять экономическим изменениям. В этой связи предлагается в разделе I “Основы конституционного строя” закрепить статус тенге в следующей редакции: “Денежной единицей, национальной валютой Республики Казахстан является тенге. Национальному банку Республики Казахстан принадлежит исключительное право эмиссии тенге», – заявил депутат.

Таким образом, Нуртай Сабильянов призвал членов комиссии обеспечить конституционную защиту национальной валюты и надежность финансовой системы страны.