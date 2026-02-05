Необходимо четко обозначить в Конституции роль Нацбанка – Нуртай Сабильянов

Конституционная реформа
141
Айман Аманжолова
корреспондент

Национальная валюта должна быть защищена на конституционном уровне. Об этом на восьмом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что тенге является не только основой денежного обращения, но также требуется четкое конституционное закрепление роли эмиссионного органа – Национального Банка Республики Казахстан, который обеспечивает устойчивость национальной валюты.

По его словам, при разработке Основного закона важно учитывать развитие цифровых финансовых инструментов и виртуальных активов, в связи с чем национальная валюта должна быть прямо обозначена в Конституции.

«Одновременное конституционное закрепление национальной валюты и эмиссионного органа формирует основу устойчивой финансовой системы, способной противостоять экономическим изменениям. В этой связи предлагается в разделе I “Основы конституционного строя” закрепить статус тенге в следующей редакции: “Денежной единицей, национальной валютой Республики Казахстан является тенге. Национальному банку Республики Казахстан принадлежит исключительное право эмиссии тенге», – заявил депутат.

Таким образом, Нуртай Сабильянов призвал членов комиссии обеспечить конституционную защиту национальной валюты и надежность финансовой системы страны.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Подписан меморандум о создании нового производства
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Депутаты поддержали проект новой Конституции
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
ОСДП обсудила с представителями ППО ключевые вопросы конституционной реформы
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Общие духовные ценности объединяют народы
Отменены фиктивные решения акимов
Признание мудрого руководства
Приоритеты двусторонней повестки
Снова видеть!
Не временная кампания, а современная идеология
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Генпрокуратура предложила уточнить статью 18 в проекте ново…
Женское крыло AMANAT участвует в формировании новой Констит…
Казахстанцев защитят от незаконных действий госорганов на у…
Известный юрист поддержал предложение напрямую закрепить в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]