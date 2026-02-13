Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В начале периода на большей части территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

Начиная с 15 февраля на запад республики начнет смещаться северо-западный циклон, который перемещаясь в восточном направлении вызовет осадки в виде дождя и снега, низовые метели, а также постепенное повышение температур по всей стране.

На юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных волн связанных с ложбиной южного циклона весь период сохраняется неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега, 14-15 февраля прогнозируются сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, гололедные явления и туманы.