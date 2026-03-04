Неустойчивая погода сохранится в Казахстане

Погода
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Игорь Бургандинов

По данным метеослужбы, с наступлением календарной весны погода на территории Казахстана будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.

В ближайшие дни в большинстве регионов республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя, снега.

5–6 марта на юге и юго-востоке страны будут сильные осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируется усиление ветра, гололёд, туман, в северных регионах - метель.

На юге страны ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха.

#погода #Казгидромет #прогноз #синоптики

