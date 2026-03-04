Неустойчивая погода сохранится в Казахстане
Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, с наступлением календарной весны погода на территории Казахстана будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов.
В ближайшие дни в большинстве регионов республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя, снега.
5–6 марта на юге и юго-востоке страны будут сильные осадки (дождь, снег).
По республике прогнозируется усиление ветра, гололёд, туман, в северных регионах - метель.
На юге страны ожидается постепенное повышение дневной температуры воздуха.