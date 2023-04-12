Незаконные госзакупки на 12,7 млрд тенге выявили в Абайской области

В 2023 году прокуратура Абайской области выявила нарушения по 304 госзакупкам на 17,6 млрд тенге. При этом предотвращено 55 незаконных закупок на сумму свыше 12,7 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Улытауской области

К административной ответственности привлекли 10 человек, в том числе акима города районного звена, к дисциплинарной – 27, включая 2 акимов поселков и 2 руководителей районных отделов.

«Наиболее частые нарушения связаны с ненадлежащим способом проведения закупок, их объявлением без обязательной проектно-сметной документации, предъявлением завышенных требований, исключающих конкурентную среду», – перечислили в прокуратуре.

В надзорном органе привели и факты неэффективного бюджетного планирования.

«К примеру, при объявлении конкурса на средний ремонт дорог на 440 млн тенге в техспецификации был отражен участок, по которому уже запланировала ремонт нацкомпания «КазАвтоЖол». По акту прокуратуры конкурс отменен, выделенные 294 млн тенге перераспределят на другой нуждающийся в ремонте участок дороги», – рассказали в прокуратуре.

В другом случае власти пытались отремонтировать уличное освещение там, где оно фактически отсутствует и нужно его провести. Этот конкурс отменили на стадии объявления, виновных привлекли к ответственности.