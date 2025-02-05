Нотариусы будут совершать сделки по недвижимости онлайн

Об этом сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК.

Ранее был запущен проект Enotary для оформления доверенностей.

«Мы два года смотрели, никаких нареканий, жалоб не было. Мы хотим запустить продажу недвижимости, т.е. если кто-то за границей, ему трудно выезжать куда-то. Плюс это «бесшовная» онлайн-ипотека, т.е. если вы оформляете онлайн-ипотеку, то не нужно по 10-15 раз ездить в банк», - уточнил спикер.