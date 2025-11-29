Новая экономическая политика и экспорт
Беседовал Ерик Абитов
Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР на 2026–2028 годы стала одним из наиболее комплексных документов последних лет, нацеленных одновременно на макроэкономическую стабилизацию, структурную перестройку экономики и повышение благосостояния граждан. Каким образом положения документа могут изменить ситуацию в сфере экспорта? На этот и другие вопросы отвечает заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики» QazTrade Бауржан ҒАЙСА.