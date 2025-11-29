– Бауржан Сейткалиевич, программа фактически впервые синхронизирует бюджетную, монетарную и инвестиционную политику. Что это меняет для отечественных экспортеров?

– Синхронизация создает предсказуемую среду для бизнеса. Экспортеры получают стабильные тарифы и понятные условия финансирования. Для производственных компаний это означает снижение издержек и возможность планировать экспортную стратегию на годы вперед. Для QazTrade – возможность формировать долгосрочные программы сопровождения и точнее прогнозировать ситуацию на внешних рынках.

– Программа предполагает запуск более 100 проектов ежегодно. Какие из них, на Ваш взгляд, приведут к росту экспорта?

– Перспективными видятся проекты в химии и нефтехимии, машиностроении и электротехнике, металлургии высокого передела и агропереработке. Именно они формируют новый промышленный контур и способствуют созданию продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Как новая программа может стимулировать рост доходов домохозяйств и МСБ?

– Рост доходов обеспечивается вводом новых производств в регионах, наращиванием объемов экспорта и повышением производительности труда. Расширение кредитования МСБ и снижение потребительской закредитованности соз­дают условия для развития предпринимательства. Экспорт становится прямым каналом превращения экономического роста в доходы семей.

– Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» после своей трансформации сосредоточится на 15–20 системообразующих проектах. Какие направления оцениваются как ключевые для экспорта?

– Основными приоритетами выступают глубокая переработка сырья, индустриальная кооперация, развитие машиностроения, логистической инфраструктуры, производств по выпуску новых экологичных материалов.

Это формирует долгосрочный экспортный портфель республики. QazTrade, понимая будущую структуру производства, заранее настраивает аналитику, маркетинговую и внешнеторговую поддержку.

– МСБ остается драйвером кредитования. Чего сегодня сильнее всего не хватает малым экспортерам?

– Сегодня малым экспортерам больше всего не хватает трех ключевых компонентов, без которых даже доступ к финансированию не приводит к устойчивому росту. Во-первых, достоверной и своевременной рыночной информации. Малому бизнесу сложно самостоятельно оценивать спрос на внешних рынках, требования к сертификации, конкурентную среду или логистические ограничения. Эти данные – основа для принятия грамотных решений, и именно здесь QazTrade закрывает информационный дефицит посредством аналитики, обзоров рынков и индивидуальными консультациями.

Во-вторых, не хватает компетенций в области международной торговли. Экспорт требует навыков работы с контрактами, логистикой, упаковкой, маркетплейсами... В-третьих, недостает инструментов снижения рисков – страхования, поддержки продвижения, компенсации затрат, сопровождения переговоров и контрактов. Эти механизмы особенно важны для малого бизнеса, который не может позволить себе дорогостоящие ошибки.

Финансирование по-настоящему начинает работать только тогда, когда предприниматель понимает рынок, владеет нужными компетенциями и защищен от внешних рисков. Именно такую экспортную экосистему QazTrade и стремится сформировать.

– Повлияло ли «охлаждение» потребительского кредитования на готовность компаний активнее инвестировать в развитие и экспорт?

– Да, нужно признать, что постепенный отход от наращивания потребительских кредитов и перенаправление ликвидности в бизнес уже отражаются на поведении предприятий. Мы видим устойчивый рост запросов на разработку экспортных стратегий – компании все чаще приходят к нам еще на этапе формирования инвестиционной идеи, чтобы сразу предусмотреть в проекте экспортную логику, требования зарубежных рынков и возможные логистические маршруты.

Особенно заметен подъем в переработке сельхозпродукции, химической и легкой промышленности, в металлообработке: предприятия расширяют мощности, обновляют оборудование и параллельно готовятся к выходу на внешние рынки. Растет и участие компаний в инструментах компенсации экспортных затрат – поддерж­ке выставочной активности, продвижении продукции, сопровождении контрактов.

Это надежный индикатор того, что бизнес не просто инвестирует, но и готовит производство к увеличению объемов, системному освоению зарубежных рынков. Таким образом, перенастройка кредитной политики действительно стимулирует инвестиции в проекты с экспортным потенциалом.

Кроме того, необходима модернизация инфраструктуры. Сюда в первую очередь следует отнести логистические коридоры, энергетические мощности для новых производств, цифровые сервисы торговли. Именно в этих сферах обновления способны дать быстрый и ощутимый эффект для экс­портеров.

– Насколько конкурентоспособны казахстанские товары первой необходимости и где реально возможно импортозамещение с последую­щим ростом экспорта?

– Казахстанские товары первой необходимости становятся все более конкурентоспособными благодаря улучшению качества, в том числе упаковки, модернизации производств, а также сертификации. Особенно сильные позиции наблюдаются в продовольственном сегменте, в сферах переработки сырья, бытовой химии и строительных материалов.

Реальный потенциал для замещения импорта и дальнейшего наращивания экспорта сосредоточен в тех направлениях, где у Казахстана есть сырьевая база и возможности масштабирования: мукомольно-макаронная продукция, молочная и мясная переработка, масложировая и кондитерская отрасли, базовая химия, отдельные виды стройматериалов, а также ряд ниш в машинострое­нии и бытовой технике.

QazTrade последовательно работает с такими производителями – помогает оценить экспортный спрос, привести продукцию к международным требованиям, пройти сертификацию, выстроить логистику и найти зарубежных партнеров.