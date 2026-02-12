Сегодня в столице ведущие общественно-политические силы страны объединились в Общенациональную коалицию «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В её состав вошли представители от пяти ведущих политических партий и более 300 общественных организаций, представляющих интересы миллионов граждан, передает Kazpravda.kz

Фото: Әли Ғалым

Участники заседания единогласно отметили, что проект Новой Конституции кардинально перезагружает всю архитектуру политической системы под новые запросы общества. Это обеспечит устойчивую работу всех ветвей власти.

Как отметил Спикер Мажилиса, руководитель Общенациональной Коалиции Ерлан Кошанов, Новая Конституция – это по-настоящему исторический документ, в котором отдается приоритет, прежде всего, личности, главным богатством государства становятся не ресурсы земли, а образованная молодежь. Это главная нить всех президентских преобразований, которая теперь закрепляется на самом высшем конституционном уровне.

«Новая Конституция Казахстана – кульминация этих фундаментальных реформ. Плод многолетних искренних размышлений нашего Президента. Исторический документ, отражающий потребности, желания и чаяния народа. Поэтому есть все основания утверждать, что Новая Конституция была написана вместе с народом и является поистине Народной Конституцией. Мы должны оставить будущим поколениям Процветающий и Справедливый Казахстан, которым будет гордиться каждый гражданин. Именно эта высокая мечта объединяет всех нас. Давайте вместе с Президентом достигнем этой цели – к Справедливому и Прогрессивному Казахстану», – сказал он.

В своем выступлении Государственный советник Ерлан Карин отметил значимость Новой Конституции:

«Казахстан ясно обозначает стремление стать в будущем страной образованных, опирающихся на достижения науки и инновации граждан, а также нацеленной войти в число технологически развитых государств мира. Поэтому это Конституция, которая даст новый импульс развитию страны», – сказал он.

В ходе заседания также выступили Председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев, глава Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев, Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе Магеррам Магеррамов, депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Ерлан Саиров, Унзила Шапак и Сергей Пономарев.

Своими позициями также поделились Президент АО «АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова, Председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев, политолог Марат Шибутов, Президент международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы.

Участники встречи отметили, что проект Новой Конституции соответствует стратегическому курсу страны, направленному на дальнейшую модернизацию политической системы, укрепление социальных гарантий, поддержку предпринимательства, развитие науки, культуры и национальных ценностей.

Кроме того, было акцентировано внимание на том, что страна уже прошла значительный путь институциональных преобразований: укрепляется формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство», работает Конституционный суд, возвращаются незаконно выведенные активы, усиливается принцип справедливого распределения национальных ресурсов. Все эти решения основаны на ценностях справедливости, равенства и ответственности перед будущими поколениями.

Было подчеркнуто, что новый Основной закон стал ответом на глубокие изменения в обществе и формирование нового поколения граждан с иным мировоззрением и более высокими требованиями к государству. В центре этих ожиданий – запрос на честность, верховенство закона, уважение человеческого достоинства и реальные гарантии прав человека. Новая Конституция чётко и однозначно отвечает этим общественным требованиям.

Также было отмечено, что проект Основного закона готовился в открытом и широком диалоге с обществом. Работа Конституционной комиссии велась публично, в прямом эфире, с постоянной обратной связью. За это время поступило 10 тысяч предложений и обращений от граждан, экспертов, профессиональных сообществ и представителей различных сфер, каждое из которых было рассмотрено и учтено при подготовке документа.

Все выступающие заявили о важности объединения всех передовых сил общества в этот решающий момент для продвижения среди широких слоев населения исторический значимости принятия Новой Конституции.

В состав Коалиции вошли центральные и региональные структуры политических партий, республиканские общественные объединения, депутаты Парламента и маслихатов, представители научного и экспертного сообщества, деятели культуры и спорта, профсоюзные организации, отраслевые ассоциации и молодежные объединения.

В ближайшее время члены Коалиции приступят к разъяснительной работе в регионах. Планируется проведение встреч с трудовыми коллективами, экспертным сообществом и жителями, включая посещение отдаленных населенных пунктов, с целью обеспечения открытого диалога и информированного участия граждан в предстоящем референдуме. Важен голос каждого казахстанца.