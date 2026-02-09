Директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова выступила на 10-ом заседании Комиссии по конституционной реформе, разъяснив значение изменений в пунктах 2, 3 и 5 статьи 14 проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В своем выступлении она отметила, что предлагаемые поправки касаются не абстрактных юридических формулировок, а напрямую затрагивают интересы каждого человека. По ее словам, «речь идет не о сложных юридических формулировках, а о том, какие права есть у каждого человека, а какие только у гражданина государства, и почему это важно».

Аубакирова подчеркнула, что проект Конституции четко разграничивает права и свободы человека и права и обязанности гражданина. При этом она особо отметила: «права и свободы принадлежат каждому человеку от рождения. Это означает, что государство не дает человеку права и не может их отнять по своему желанию». Эти права являются абсолютными и неотчуждаемыми и не зависят от гражданства, национальности или социального статуса. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают ими наравне с гражданами Республики Казахстан.

Говоря о пункте 3 статьи 14, Индира Аубакирова пояснила, что права гражданина возникают в силу гражданства как устойчивой правовой связи человека с государством и предполагают взаимные права и обязанности. В этой связи иностранцы и лица без гражданства могут пользоваться отдельными правами гражданина лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

Комментируя пункт 5 статьи 14, она отметила, что установление пределов реализации прав и свобод не означает их ограничения, а служит обеспечению баланса, при котором свобода одного человека не нарушает свободы других. Также, как рассказалаИндира Аубакирова, проект Конституции закрепляет реализацию прав и свобод с уважением прав других людей, основ конституционного строя, общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности.

Индира Аубакирова подчеркнула, что предлагаемые изменения направлены на повышение правовой определенности и снижение рисков произвольного толкования норм.