Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

В мероприятии принимают участие аким области Берик Уали, советник Премьер-министра Ералы Тугжанов, секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев, вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы, депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, депутат Сената Кайрат Тастекеев, заместитель директора департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Кайрат Кошенов, депутаты маслихатов всех уровней, акимы городов и районов, акимы сельских округов и поселков, руководители управлений, главы крупных крестьянских хозяйств, а также представители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. В форуме принимают участие более 500 человек.

Выступая на открытии форума, глава региона отметил, что новая Конституция, реализуемая в рамках политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, является глубоко проработанным документом, учитывающим лучшие мировые практики и направленным на полную защиту национальных интересов и прав человека.

«Сегодняшняя встреча – это площадка не только для обсуждения вопросов сельского хозяйства или местного управления, но и большой форум, определяющий вектор развития страны и взаимную ответственность государства и народа.

Как подчеркнул Глава государства, обсуждение новой Конституции не было делом одного дня или месяца. Более полугода в обществе велась всесторонняя дискуссия. Была создана Конституционная комиссия в составе 130 человек, в которую вошли квалифицированные юристы, эксперты и представители общественности. Самое главное – решение принимали мы сами, в составе комиссии не было иностранных специалистов.